Элтон Джон отмечает 74-летие: эпатажные образы звезды и тернистый карьерный путь

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Элтон Джон отмечает 74-летие

Британский певец и композитор Элтон Джон отмечает свое 74-летие 25 марта. Он прославился грандиозным умением появляться на публике в эпатажных и смелых нарядах, но для мирового признания ему пришлось много потрудиться.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые неординарные образы знаменитости, а также немного больше узнать о его жизни (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Будущий артист вырос в районе Пиннер в Лондоне. В раннем возрасте он научился играть на пианино, и уже в 1962 году создал свою музыкальную группу. Коллектив Элтон покинул в 1967, решив заняться сольным проектом.

Через два года певец выпустил дебютный альбом под названием "Empty Sky". А его песня "Your Song" стала одной из самых популярных в репертуаре и попала в десятку лучших хитов в Великобритании и США.

За свою многолетнюю карьеру знаменитость был удостоен пяти премий "Грэмми", пяти премий "Brit", двух премий "Оскар", двух премий "Золотой глобус" и премии "Тони".

Костюмы Элтона Джона заслуживают отдельного внимания, ведь их он менял как перчатки. Тем не менее, каждый раз ему удавалось удивить зрителя и появится на сцене в совершенно новом амплуа.

Элтон Джон на выступлении в ярком костюме.
Элтон Джон в эпатажном костюме.
Элтон Джон в смелом костюме.
Элтон Джон в эпатажном наряде.
Элтон Джон позирует в эпатажном костюме.
Элтон Джон появился в необычном костюме.
Элтон Джон позировал в смешном костюме.
Элтон Джон в эпатажном наряде.
Элтон Джон выступает в смелом образе.
Элтон Джон позировал в красном костюме.

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