Модель Джиджи Хадид арестовали за хранение наркотиков: что известно

Всемирно известная американская модель Джиджи Хадид была арестована на Каймановых островах за хранение наркотиков. Звезду подиумов и лицо мировых брендов оштрафовали на тысячу долларов (больше 36 тысяч гривен).

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Как выяснилось, 28-летняя супермодель путешествовала с марихуаной, легально приобретенной в Нью-Йорке с медицинской лицензией. Об этом пишет People.

Сообщается, что знаменитость прилетела на отдых на частном самолете, который приземлился в международном аэропорту имени Оуэна Робертса. Во время прохождения контроля в ее сумке сотрудники обнаружили наркотические вещества.

Как подчеркнул представитель модели, каннабис разрешен для медицинского использования на острове Большой Кайман с 2017 года.

"Джиджи путешествовала с марихуаной, легально приобретенной в Нью-Йорке по медицинской лицензии. Ее история остается чистой, и она наслаждалась остальным временем, проведенным на острове", – прокомментировал агент Хадид.

Наркотики также нашли в сумке подруги модели, блогерши Лии Николь Маккарти. Обе знаменитости были арестованы по "подозрению во ввозе марихуаны, а также посуды для употребления марихуаны" и были доставлены в следственный изолятор.

Джиджи и Лии Николь освободили под залог. В ходе судебного заседания, которое состоялось 12 июля, обе признали себя виновными.

Вскоре модель поделилась на личной странице в Instagram подборкой фотографий с отдыха, которые подписала: "Все хорошо, что хорошо заканчивается".

Напомним, сразу после полномасштабного вторжения Джиджи Хадид открыто поддержала Украину. Она пожертвовала большие суммы на помощь ВСУ.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Янина Соколова объяснила важность легализации медицинского каннабиса в Украине. Журналистка вспомнила, как в 2019 году боролась с онкологией и с какими болями ей тогда пришлось столкнуться. Подробнее – в нашем материале.

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