'Многое совпадает'. Самая мистическая писательница Украины Лада Лузина указала на хороший знак в войне с Россией

Самая мистическая писательница Украины Лада Лузина, одной из сфер деятельности которой является исследование украинского народного календаря, утверждает, что даты, которые наши предки считали знаковыми, удивительно совпадают с датами реальных роковых событий. В частности, исследовательница проанализировала самый страшный день в современном украинской истории – 24 февраля 2022 года.

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В интервью OBOZ.UA Лада Лузина также рассказала о мистическом событии, произошедшем после российского вторжения со старейшей липой Киева. А также объяснила, как эту хронологию можно связать с прогнозом на окончание войны в Украине.

"Я изучаю украинский народный календарь (это одна из моих сфер деятельности), поэтому открыла и сопоставил даты: 24 февраля у нас день Велеса (по староукраинскому календарю – день Власия), – рассказывает Лада Лузина. – Велес, считай, наш Аид, Бог Смерти. Знаете, я уже не раз убеждалась в том, что даты, которые наши предки считали знаковыми, совпадают с датами реальных роковых событий. Я в своих книгах еще лет десять назад начала поднимать эту тему. Но поскольку раньше писала исключительно художественные произведения, считала это авторскими вымыслами. А сейчас с удивлением наблюдаю, что многое совпадает с перекрестками не только наших судеб, но и всей страны".

"Хочу рассказать еще одну историю, – продолжает писательница. – В начале Андреевского спуска рядом с Национальным музеем истории Украины растет липа, которая, по преданию, была посажена еще митрополитом Петром Могилой. Дерево достигает в высоту десять метров и имеет обхват пять метров. Липа Петра Могилы, по местным легендам, исполняет желания. Нужно загадать и три раза обойти дерево. Я часто вожу туда экскурсии. И представьте мой ужас, когда весной 2022 года узнаю, что из-за урагана серьезно повреждена часть уникального дерева".

"Огромные ветки, которые сломались, планировали уничтожить. Однако позже было принято замечательное художественное решение – создать из обломков скульптуру, – добавляет Лузина. – Ее автор – популярный мастер Константин Скритуцкий, известный, в частности, комплексом скульптур на Пейзажной аллее. И сама липа, слава Богу, выглядит неплохо, очевидно не собирается умирать. Я думаю, что это символично: так будет и с нами – несмотря на потери выстоим".

Полное интервью с Ладой Лузиной читайте здесь.

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