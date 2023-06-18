Многие о них даже не знали: дети звездных родителей, которые ведут непубличный образ жизни. Фото
Быть ребенком публичных людей очень не просто. Буквально с пеленок наследники звездных родителей находятся под прицелом камер назойливых папарацци. Порой знаменитости и сами не против подогреть интерес публики и прессы к своему чаду, но сейчас все чаще знаменитые мамы и папы скрывают своих детей от лишних глаз, дабы обеспечить им нормальное детство.
Так, многие наследники звездных родителей ведут непубличный образ жизни. До такой степени, что фаны даже не догадываются о существовании некоторых из них. Все подробности – в материале OBOZREVATEL.
Левон Турман-Хоук (сын Умы Турман и Итана Хоука)
О старшей дочери всемирно известных актеров Майе Хоук вы наверняка слышали. Девушка пошла по стопам звездных родителей: она снимается в кино, а также регулярно появляется на подиумах и обложках глянцев как модель. Но у Умы Турман и Итана Хоука есть еще и сын, о котором мало кто знает. Левон ведет скрытный образ жизни, и лишь крайне редко появляется в компании звездной мамы на светских вечеринках.
Джек Депп (cын Джонни Деппа и Ванессы Паради)
Похожая ситуация и в семье культовых Джонни Деппа и Ванессы Паради. О дочери экс-супругов Лили-Роуз Депп не слышал разве что ленивый. Девушка уже зарекомендовала себя как успешная модель и актриса. В свои 24 года она достигла больших высот и имеет огромную армию фанатов. Но что вы слышали о ее младшем брате Джеке? Многие не знали даже о его существовании. Парню сейчас 21 год, он ведет скрытый и спокойный образ жизни.
Хэйли Джейд Скотт (дочь Эминема)
Рэп-легенда Эминем имеет двух дочерей, но лишь одна из них его биологическая – Хэйли Джейд Скотт. Известно, что девушке уже 27 лет, у нее есть образование психолога, а в феврале 2023 года она обручилась со своим бойфрендом – пара готовится к свадьбе.
Трей Смит (сын Уилла Смита)
Младший сын актера Джейден Смит пошел по стопам отца: с самого детства он снимается в кино, в частности со звездными родителями. Вы могли видеть парня в главных ролях в фильмах "Каратэ-пацан", "В погоне за счастьем", "После нашей эри" и многих других. Кроме того, Джейден пробует себя как рэп-исполнитель. Не далеко от него ушла и Уиллоу Смит – его младшая сестра, которая ведет публичный образ жизни. Но вы будете удивлены – у всемирно известного кинематографиста есть еще один наследник Трей. Ему уже 30 лет. Он родился в браке Уилла Смита и его экс-супруги Шери Зампино.
Мозес Мартин (Сын Гвинет Пэлтроу)
Дочь звезды "Железного человека" Эппл Мартин часто сравнивают со звездной мамой, она нередко появляется на публике, а также активно ведет соцсети. А вот Мозес Мартин, кажется, не любит повышенное внимание к своей персоне, а поэтому ведет более скрытый образ жизни, хотя Гвинет Пэлтроу иногда и делится его фото у себя в профиле.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о звездах, которые отреклись от своих детей. В подборку попали Том Круз, Джеки Чан и другие. Все подробности – в нашем материале.
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