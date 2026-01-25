Младший сын Трампа закрутил роман с любительницей россиян и спас ее от насилия: его звонок назвали 'знаком от Бога'

Младший сын Дональда Трампа Бэррон Трамп стал катализатором громкого судебного дела в Великобритании после того, как его имя прозвучало в процессе относительно вероятного изнасилования и избиения женщины в Лондоне. По версии стороны обвинения, именно звонок Бэррона Трампа в британскую экстренную службу 999 помог спасти потерпевшую от дальнейшего насилия.

В Королевском суде Снейрсбрука рассматривают дело 22-летнего россиянина Матвея Румянцева, которого обвиняют в двух изнасилованиях, нападении, нанесении телесных повреждений и препятствовании правосудию. Сам Румянцев все обвинения отрицает, однако признает, что ревновал женщину из-за ее тесного общения с Бэрроном Трампом в конце 2024 – начале 2025 года.

В суде прозвучали показания, что Бэррон Трамп неоднократно звонил лондонке и общался с ней по видеосвязи днем и ночью.

Об этом заявил сам Румянцев, назвав младшего сына президента США "довольно настойчивым американцем". По его словам, разница в часовых поясах означала, что звонки поступали утром и вечером, что стало источником напряженности в отношениях пары.

Румянцев также сообщил присяжным, что узнал: пострадавшая называла Бэррона Трампа "любимым" в сообщениях. Он заявил, что это вызвало у него сильные эмоции, но подчеркнул, что его несправедливо изображают как человека, который потерял самообладание.

"Не могу сказать, что я не ревновал. Я считал ее действия в отношении него неправильными", – заявил обвиняемый.

По версии обвинения, утром 18 января 2025 года во время видеозвонка через FaceTime Беррон Трамп якобы стал свидетелем нападения на женщину. Присяжные сообщили, что Румянцев схватил ее за волосы, толкнул на пол и бил ногами, пока Бэррон наблюдал за этим с другой стороны Атлантики. После этого сын Трампа позвонил из США на британскую экстренную линию 999 в 2:23 ночи и обратился за помощью.

В суде зачитали стенограмму звонка, во время которого Бэррон Трамп настаивал, что ситуация является чрезвычайной. Он сообщил оператору, что девушку избивают, и пытался как можно быстрее добиться вмешательства полиции. В определенный момент оператор попросил его "перестать быть грубым" и отвечать на вопросы четко, чтобы службы могли оперативно среагировать.

После звонка Бэррона Трампа полиция прибыла к дому на востоке Лондона. Потерпевшая впоследствии заявила правоохранителям, что ее били пощечинами, кулаками и ногами, душили, а также, по ее словам, намеренно напоили алкоголем и принудили к сексу без согласия. Она утверждает, что именно видеозвонок от Бэррона стал "знаком от Бога" и спас ей жизнь.

Бэррон Трамп является пятым ребенком Дональда Трампа и единственным сыном от третьего брака с Меланией Трамп. Младший сын президента США учится в Бизнес-школе Стерна Нью-Йоркского университета и, по данным следствия, познакомился с лондонкой через социальные сети.

