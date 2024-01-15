Младший лейтенант Военно-воздушных сил США стала 'Мисс Америка 2024'. Фото

В воскресенье, 14 января, в Орландо, штат Флорида, состоялся конкурс "Мисс Америка 2024", победительницей которого стала 22-летняя Мэдисон Марш. Новая обладательница короны – младший лейтенант Военно-воздушных сил США и магистрант программы публичной политики Гарвардской школы Кеннеди.

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Марш представляла штат Колорадо и стала первой офицершей ВВС США, получившей национальный титул. Об этом пишет CNN.

За корону в этом году соревновалась 51 красавица из всех 50 штатов Америки, а также округа Колумбия. Финал состоялся после трех ночей предварительных соревнований. В начале главного события поле сузилось до 11 полуфиналисток, 10 из которых были избраны судьями, а одна – публичным голосованием.

Полуфиналисток ждали четыре этапа конкурса: фитнес-дефиле (выход на подиум в украшенном стразами спортивном наряде), дискуссионный раунд "горячих тем", заменивший более традиционные для конкурса вопросы и ответы на разрозненные тезисы, конкурс талантов и презентация вечернего платья.

В несколько разрозненном дискуссионном раунде, затрагивавшем такие темы, как терроризм, технологии, питание и изменение климата, Марш ответила на тему "наркотики в Америке", вспомнив о борьбе своей покойной матери с раком поджелудочной железы. В конкурсе талантов она представила устное произведение, посвященное получению лицензии пилота в 16 лет.

В финал попали 5 девушек. Им задали дополнительный вопрос об их целях на конкурсе "Мисс Америка". В ответ Марш подчеркнула свое военное образование как воплощение своей преданности обучению и лидерству "со страстью".

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