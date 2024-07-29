Российский плен убивает. Украинские звезды в соцсетях провели 'митинг'-реквием в память жертв теракта в Еленовке

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года в колонии в Еленовке Донецкой области, где содержали пленных воинов из бригады "Азов", российские оккупанты убили 54 защитника Мариуполя и ранили более 130 военных. По этому поводу украинские звезды провели своеобразный митинг в соцсетях и почтили память погибших "азовцев".

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Большинство публиковали пост с официальной страницы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ в Instagram и призвали украинцев не молчать о зверствах россиян. Теракт произошел почти в полночь, но инфлюенсеры почтили память именно 28 июля днем и вечером, когда два года назад 54 военных еще не знали о своей будущей смерти в плену.

Стоит отметить, что дня памяти погибших в Еленовке до сих пор нет, хотя с даты трагического события прошло уже 2 года.

Как мы уже сообщали, большинство звезд публиковали пост с Instagram "Азова", в котором призывали рассказывать о теракте миру. Однако многие просто перерепостили публикацию к себе в InstaStories без всякого комментария, а несколько инфлюенсеров выбрали вариант призыва на украинском языке. То есть, он был направлен именно на украинскую аудиторию, а не на иностранную, как задумывали представители "Азова". Среди звезд были: Алан Бадоев, Маша Ефросинина, Александр "Терен", Даша Квиткова, Кристина Соловий, Владимир Дантес, Оля Полякова, Дмитрий Монатик, Виталий Козловский, Ярослава Гресь, Елена Мандзюк, YAKTAK и другие.

Однако были и те, кто поделился своими мыслями и воспоминаниями о теракте.

"Помню до сих пор, когда прочла новости и не поверила. В очередной раз не могла поверить своим глазам. Не дадим им избежать наказания!" – прокомментировала Кристина Решетник, жена украинского телеведущего Григория Решетника.

Маша Ефросинина призвала не молчать: "Русский плен убивает. Сегодня годовщина теракта в Еленовке. Помните об этом. Никогда не молчите".

"Раненые "азовцы" выносили тела своих собратьев. Тех, кого можно было спасти, оккупанты оставили умирать. Еленовка – это преступление против человечности, нарушение всех возможных правил ведения войны и обращения с военнопленными", – проинформировала свою иностранную аудиторию Jerry Heil.

Ее партнерша на "Евровидении 2024" alyona alyona обратилась к подписчикам на двух языках – украинском и английском: "Сегодня вторая годовщина теракта в Еленовке. Вторая годовщина российского преступления, когда оккупанты взорвали барак колонии с украинскими военнопленными!"

Анатолий Анатолич 28 июля был в Одессе и призвал украинцев прийти на митинг почтить память жертв теракта. Вместе с ним был Александр "Терен" Будько.

В частности, на акции также был телеведущий Андрей Бедняков, обращавшийся к одесситам с просьбой быть более активными в общественной жизни города.

На митинг в Киеве также пошла певица Тина Кароль. Это не редкий случай, когда артистка стоит с плакатами на улице в знак поддержки воинов "Азова". В частности, она ежедневно публикует в соцсетях петиции на присвоение званий Героя Украины военным.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Бедняков эмоционально высказался о молодежи Одессы, которая игнорирует войну. Это произошло после одной услышанной фразы на митинге в Одессе.

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