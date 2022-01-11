'Мисс Украина Вселенная' Анна Неплях показала, как выглядела до увеличения губ

Украинская модель и блогер, представившая Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2021", Ання Неплях показала поклонникам архивное фото. На снимке девушка предстала до изменения своей внешности – с натуральными губами.

В Instagram-stories Неплях общалась с фанатами, которые задавали ей различные вопросы. Один из них заключался в том, удаляла ли она комки биша (скулы. – Ред.).

Модель ответила, что не подвергала свое тело ни одной пластической операции.

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Также она добавила, что стройной фигуры и подтянутого лица добилась за счет похудения, и показала фото пятилетней давности.

"Кстати, губы тут не колоты", – подписала Неплях снимок, сделанный 4 января 2017 года.

Отметим, фото было запечатлено до того, как "Мисс Украина Вселенная" набрала вес.

Коротко о звезде:

Анна Неплях – украинская модель, художница и блогер. Родилась 5 июня 1994 года в городе Днепр. Окончила Киевский университет строительства и архитектуры, параллельно работая моделью. В 2017 году представляла Украину на конкурсе "Мисс Интерконтиненталь". В полуфинал девушка не прошла.

Потом, в 2020 году, она появилась на шоу "Холостяк" от телеканала СТБ, где сражалась с соперницами за сердце Макса Михайлюка. Но ушла из реалити в седьмом выпуске.

В 2021 году Анна попала в финал конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2021" и забрала желанную корону.

Позже в декабре побывала на конкурсе "Мисс Вселенная-2021" в Израиле, однако в топ-16 претенденток на титул красавицы мира она не прошла.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анна Неплях выступала на сцене "Мисс Вселенная 2021" в наряде весом более 15 кг, в создании которого было задействовано больше 10 мастеров народных ремесел.