"Мисс Украина Вселенная-2021" Неплях расплакалась на камеру и рассказала, что у нее происходит в личной жизни

Катерина Малай
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'Мисс Украина Вселенная-2021' Неплях расплакалась на камеру и рассказала, что у нее происходит в личной жизни

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях выложила видео, на котором она плачет в машине под грустную музыку. Модель объяснила, что часто рыдает на камеру, чтобы придать своей жизни драматичности.

Об этом она рассказала в рамках рубрики вопрос-ответ с подписчиками в Instagram. Фанаты красавицы также поинтересовались, что у нее происходит в личной жизни (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам звезды, перед масштабным конкурсом ей пришлось разойтись с любимым. Вероятно, это и вызвало у Анны эмоции, которые она не побоялась продемонстрировать пользователям.

Перед масштабным конкурсом Анне пришлось разойтись с любимым
Видео дня

На кадрах победительница конкурса красоты сидит в своем авто и плачет под романтичную композицию Ирины Дубцовой "О нем". На вопрос, из-за чего она чаще всего рыдает, девушка ответила, что причиной становятся фильмы, спектакли, видео в Интернете и проблемы в отношениях.

"Я еще та драма квин. Плачу, когда никто не видит, и снимаю на камеру, чтобы было драматичнее. Дела сердечные. Но чаще плачу из-за фильмов, спектаклев, роликов в Интернете и песен", – призналась Неплях.

Победительница конкурса красоты сидит в своем авто и плачет под романтичную композицию

Отметим, что перед этим она также выкладывала фотографию со слезами на глазах, которые вызвал мультфильм.

Анна также выкладывала фотографию со слезами на глазах

Девушка не объяснила причину разрыва отношений со своим бывшим, однако в одном из ответов о своем идеале сказала, что ценит в мужчинах ответственность за свои слова и поступки, чувство юмора, интеллект, умение работать и желание баловать свою избранницу.

Анна ценит в мужчинах умение отвечать за свои слова и поступки

Коротко о звезде:

Анна Неплях – модель родом из Днепра. Родилась в 1994 году. Впервые о ней заговорили в 2017 году, когда она выиграла титул "Мисс Интерконтиненталь Украина". В 2020 году приняла участие в 10-м сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк", где боролась за сердце Максима Михайлюка. На всемирном конкурсе в Израиле не попала в 16 лучших.

OBOZREVATEL писал о том, как Анна представила Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в Израиле. Девушка продемонстрировала роскошные костюмы и заняла достойное место среди 80 участниц.

Анна Неплях