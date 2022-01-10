'Мисс Украина Вселенная-2021' Неплях расплакалась на камеру и рассказала, что у нее происходит в личной жизни

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях выложила видео, на котором она плачет в машине под грустную музыку. Модель объяснила, что часто рыдает на камеру, чтобы придать своей жизни драматичности.

Об этом она рассказала в рамках рубрики вопрос-ответ с подписчиками в Instagram. Фанаты красавицы также поинтересовались, что у нее происходит в личной жизни (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам звезды, перед масштабным конкурсом ей пришлось разойтись с любимым. Вероятно, это и вызвало у Анны эмоции, которые она не побоялась продемонстрировать пользователям.

Видео дня

На кадрах победительница конкурса красоты сидит в своем авто и плачет под романтичную композицию Ирины Дубцовой "О нем". На вопрос, из-за чего она чаще всего рыдает, девушка ответила, что причиной становятся фильмы, спектакли, видео в Интернете и проблемы в отношениях.

"Я еще та драма квин. Плачу, когда никто не видит, и снимаю на камеру, чтобы было драматичнее. Дела сердечные. Но чаще плачу из-за фильмов, спектаклев, роликов в Интернете и песен", – призналась Неплях.

Отметим, что перед этим она также выкладывала фотографию со слезами на глазах, которые вызвал мультфильм.

Девушка не объяснила причину разрыва отношений со своим бывшим, однако в одном из ответов о своем идеале сказала, что ценит в мужчинах ответственность за свои слова и поступки, чувство юмора, интеллект, умение работать и желание баловать свою избранницу.

Коротко о звезде:

Анна Неплях – модель родом из Днепра. Родилась в 1994 году. Впервые о ней заговорили в 2017 году, когда она выиграла титул "Мисс Интерконтиненталь Украина". В 2020 году приняла участие в 10-м сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк", где боролась за сердце Максима Михайлюка. На всемирном конкурсе в Израиле не попала в 16 лучших.

OBOZREVATEL писал о том, как Анна представила Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в Израиле. Девушка продемонстрировала роскошные костюмы и заняла достойное место среди 80 участниц.