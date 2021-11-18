'Мисс Украина' Александра Яремчук показала платья, в которых выступит на 'Мисс мира'

Украинская модель, победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2021" 22-летняя Александра Яремчук, получила долгожданную визу в США и показала два платья, в которых выступит на "Мисс мира" в Пуэрто-Рико. Одно из них для конкурса национальных костюмов, а другое для финального выхода.

Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале "Культурная прачечная". Нарядами, в которых Яремчук выступит в Пуэрто-Рико, занимались дизайнеры Екатерина Лукашин и Леся Патока (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Первый наряд на Александре от Леси Патоки для конкурса национальных костюмов. Оно сделано в бело-красных цветах с узорами, а дополнил образ объемный головной убор.

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Что касается второго платья фиолетового цвета, которое сшила дизайнер Екатерина Лукашин, оно предназначено для финального выхода Яремчук в конкурсе. Пышный наряд с открытыми плечами и с разрезом на ноге состоит из глитера, перьев, сетки и украшен камнями.

На официальной странице конкурса "Мисс Украина" отметили, что Александра Яремчук успешно прошла собеседование в Посольстве США.

"Мы искренне благодарны за содействие в решении этого вопроса Министерству иностранных дел Украины, Министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе и Генеральному Консулу Посольства США в Украине Джону Балларду. Уже в субботу, 20 ноября, Александра Яремчук улетает в Пуэрто-Рико представлять нашу страну на международном конкурсе "Miss World 2021", – говорится в посте.

Напомним, что Александра Яремчук едва не пропустила конкурс "Мисс мира" в Пуэрто-Рико из-за того, что не могла получить визу. Организаторы "Мисс Украина" даже обращались за помощью в консульство. Оказалось у Александры были проблемы с документами, поэтому она не могла получить визу.

Тогда команда конкурса приняла решение, в случае если Яремчук не получит визу и не полетит в США, то вместо нее отправится "Мисс Украина International 2021" Ольга Шамрай. О том, как она выглядит, OBOZREVATEL писал ранее.

К слову, Александра Яремчук более 10 лет профессионально занимается танцами, а также судя по ее странице, на которую подписаны более 30 тысяч человек, регулярно ездит в путешествия в другие страны. OBOZREVATEL собрал интересные фотографии девушки из ее Instagram и факты из биографии красавицы.

Коротко о знаменитости:

22-летняя Александра Яремчук родом из Винницкой области. Она победила в конкурсе красоты "Мисс Украина-2021". Девушка активно ведет свою страницу в социальной сети Instagram и много путешествует.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Александра Яремчук призналась, что строит отношения с бизнесменом из украинского списка Forbes. Что о нем известно, читайте в материале OBOZREVATEL.