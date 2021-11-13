'Мисс Украина 2021' Александра Яремчук может не попасть на 'Мисс мира' в Пуэрто-Рико: названа причина

22-летняя Александра Яремчук, обладательница титула "Мисс Украина-2021", не может получить американскую визу. Из-за этого ее участие в конкурсе "Мисс мира" оказалось под угрозой.

Об этом говорится в сюжете ТСН в пятницу, 12 ноября. Международный конкурс состоится в Пуэрто-Рико 17 декабря. Однако быть там Яремчук должна уже через неделю.

Как сообщают журналисты, о причинах отказа в предоставлении американской визы неизвестно. Александра не может попасть даже в посольство Америки в Украине.

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Организаторы конкурса "Мисс Украина" обратились за помощью в консульство и попросили помочь в получении нужного документа.

Как отмечается в сюжете, у вице-мисс также проблемы с документами. Поэтому если Яремчук все же не получит визу США вовремя, вместо нее на престижный конкурс может поехать Ольга Шамрай – обладательница титула "Мисс Интернешнал".

Александра Яремчук – победительница 30-го конкурса красоты "Мисс Украина". Она родилась в Винницкой области и всегда мечтала стать актрисой и парикмахером. Около 10 лет девушка профессионально занималась плясками. Александра много путешествует и активно ведет свой блог в Instagram.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что "Мисс Инстаграм-2021" Алина Ляшук предстала перед подписчиками в обжатом комбинезоне без белья. Красавица уверенно прошлась по подиуму, покачивая бедрами.