'Мисс Инстаграм-2021' показала соблазнительные формы в облегающем комбинезоне. Фото

Модель Алина Ляшук, которую в этом году признали "Мисс Инстаграм-2021", предстала перед подписчиками в облегающем комбинезоне без белья. Красавица уверенно прошлась по подиуму, покачивая бедрами.

Кадрамы из нового видеоролика финалистка конкурса красоты поделилась на странице в Instagram. Подписчики оценили подтянутую фигуру блогера и забросали ее одобрительными отзывами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Алина показала на себе голубой наряд, полностью закрывший ее тело, в то же время продемонстрировав все сексуальные изгибы модели. Эротичности добавило отсутствие белья, что позволило показать настоящие параметры блоггерши.

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Волосы были аккуратно уложены в большие локоны, а макияж подчеркивал красоту "Мисс Инстаграм".

Отметим, что Ляшук активно использует для своих публикаций хежтех #идеальная холостячка. Украинские СМИ выдвинули предположение, что девушка хочет занять место Златы Огневич и стать новой участницей шоу "Холостячка" в 3 сезоне.

У финалистки конкурса "Мисс Украина" уже был подобный опыт в 10 сезоне шоу "Холостяк". Тогда блогер боролась за сердце пилота Макса Михайлюка, однако герой выбрал другую участницу – Дашу Ульянову.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, кто стал "Мисс Украиной" в 2021 году. Победу одержала уроженка Винницкой области – Александра Яремчук.