'Мисс Ривненщина' назвала своих земляков алкашами и нещебродами. Видео

24-летняя блогер Екатерина Крылова, обладательница титула "Мисс Ровенская область-2014", приняла участие в телепрограмме про шопинг, где нелестно высказалась о своих земляках. Она назвала жителей города алкашами, наркоманами и нищебродами.

Соответствующие слова прозвучали в программе "Богиня шопинга" на телеканале ТЕТ. В рамках шоу Екатерина вместе с двумя другими девушками, подбирала образ для свадьбы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Так, во время примерки платья, Екатерина эмоционально поговорила со своей соперницей по имени Влада, и высказала свое мнение на счет участниц конкурсов красоты.

Блогер заявила, что девушка "создает впечатление той, кто встречается со старшими женатыми мужчинами". Она добавила, что девушки, которые принимают участие в конкурсах красоты, нарочно выбирают такой путь.

В свою очередь, Влада решила дерзко ответить ей и, заявив, что такой опыт был вероятнее всего у Екатерины.

"Наверное, в твоем опыте были старые дедушки, с пузиками", – сказала Влада.

После этого, Екатерина и высказалась о своих земляках.

"Да, у нас в Ровно живут одни алкаши, наркоманы и нищебролды", – сказала Екатерина Крылова.

Ведущий шоу, комик Алексей Дурнев комментируя выпуск, отметил в шутку, что вероятнее всего она не собирается возвращаться домой после этих слов. А его коллега, телеведущий Евгений Таллер возмутился тем, что Крылова оскорбляет участниц конкурсов красоты, поскольку сама таковой была.

К слову, Екатерина Крылова, которая известна в Instagram, как Катя Майами, еще в 2014 году получила титулы "Мисс зрительских симпатий" и "Мисс Ровенская область" в рамках областного конкурса красоты.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Ривне Екатерина Крылова разделась в троллейбусе и продемонстрировала свои формы в ярком купальнике. Кондуктор бурно отреагировала на поведение девушки и стала громко возмущаться.