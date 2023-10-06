'Мисс Москва' задержали в аэропорту Шереметьево с контрабандой на 20 тисяч евро: она пыталась откупиться

Обладательницу титула "Мисс Москва-2018" Ксению Паленову задержали в аэропорту Шереметьево, когда она возвращалась из Турции в Россию. Таможенники изъяли у 29-летней россиянки контрабанду на сумму 20 тысяч евро или 2,1 миллиона рублей (больше 770 тысяч гривен).

Так, во время проверки на границе правоохранители обратили внимание на дорогие аксессуары девушки, а именно на браслет из белого золота в виде гвоздя с россыпью камней от французского ювелирного дома Cartier, а также синюю сумку от люксового бренда Hermes, изделия которого считаются самыми дорогими в мире. Об этом пишут росСМИ.

Стоимость перечисленных вещей, по подсчетам таможенников, составляет более 20 тысяч евро, а значит, что Паленова превысила допустимый для ввоза в страну-террористку лимит.

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Инцидент произошел еще в августе, но проверка в отношении "Мисс Москва-2018" продолжается до сих пор. Аксессуары у девушки изъяли, после чего она пыталась дать сотрудникам таможенной службы взятку. Аноним сообщил правоохранителям, что таможенники якобы согласились на подкуп Паленовой, а потому сейчас проверяют и их.

По словам инсайдера, скрыть нарушение контрабандистки пытались подделкой чеков и затиранием серийных номеров.

Стоит отметить, что даже свой статус Ксения получила не без скандалов. Первоначальную победительницу конкурса лишили короны из-за нарушений правил, после чего титул "Мисс Москва" автоматически перешел Паленовой.

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