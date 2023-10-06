Крутила роман с Лепсом и молчит о войне: как бывшая 'Мисс Львов 2018' Наталья Болюх променяла Украину на Россию

Украинская модель, лишенная статуса победительницы конкурса "Мисс Львов-2018", Наталья Болюх отчаянно скрывается от публики. Ранее ее страницы содержали множество фото и видео из России и Украины, а сейчас она закрыла профиль и удалила посты.

Это произошло после того, как запроданку, крутившую роман с украинофобом Григорием Лепсом, заметили в Украине. OBOZREVATEL решил рассказать, как Болюх стала предательницей родного народа и где ее видели в последний раз (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Самой красивой девушкой Львова модель признали в 2018 году, а уже в 2019-м Болюх оскандалилась празднованием дня рождения в Москве в компании одиозного пропутинского чиновника Госдумы Алика Назаряна. Последний называл оккупированный Крым "русским", а украинцев - "х*хламы".

Видео дня

Сама украинка долго не могла определиться со "стулом": то заявляла, что "Украина едина: от Львова до Донецка", то на РосТВ жаловалась, будто на родине ее "репрессируют националисты".

В конце концов, Болюх решила встать на сторону террористов и вернулась в Москву, где позже намекнула на роман с певцом Лепсом, который яростно поддерживает убийства украинцев. По данным прессы, в 2021-м украинка приобрела недвижимость в РФ.

Полномасштабную войну в родной стране она цинично проигнорировала, а своего бывшего бойфренда, с которым обнималась в московских заведениях, не убедила в неадекватности провоенной позиции.

Ситуация кардинально изменилась в августе этого года, когда внимательная журналистка Юлия Лавришин раскрыла местонахождение скандальной "мисс". Оказалось, что Болюх вернулась в Украину и сняла видео в Сходнице, о чем сама любезно сообщила подписчице.

"Я заметила у нее стороз удивительно близкий и знакомый пейзаж и такая притворяюсь ее пылкой ценительницей и специально на русском пишу: "Ого как красиво. А где это?", – на что получаю ответ: "В Сходнице". Напрочь замоталась и пишу об этом только сейчас. То есть после всего она смеет потыкать свой грязный нос на святую украинскую землю", – написала украинка.

Добавим, что это произошло вскоре после того, как российский художник Даниил Федоров выдал местонахождение украинки. Судя по его посту, где россиянин показал картину обнаженной Болюх, модель летом позировала ему в Москве.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Лепс со своими коллегами-путинистами опозорился, пытаясь исполнить "патриотическую песню". Подробнее об этом – читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!