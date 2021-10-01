Украинка получила корону "Мисс мира плюс сайз-2021": вокруг конкурса разразился громкий скандал. Фото

Украинская блогер, телеведущая и актриса из Киева Виктория Щелко заявила, что якобы победила в конкурсе красоты Miss World Plus Size 2021, который проходил в Дубае (ОАЭ). Украинские организаторы отбора на конкурс и экс-участница в свою очередь обвинили женщину во лжи.

Как передает ТСН, 32-летняя Щелко утверждает, что ее победа не куплена, в названии конкурса она уверена, а корону завоевала для всех украинок (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сразу по возвращении из Дубая женщина устроила пресс-конференцию о событии, после чего и поднялся скандал.

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Так, Miss World Plus Size-2019 Мила Кузнецова, обладательница самой большой груди в Украине, утверждает: Щелко никак не могла представлять нашу страну на этом конкурсе красоты, так как ни одного национального отбора не проходила.

Кузнецова заявила, что на ленточке Щелко написано не "мисс", а "миссис". Вероятно, женщина участвовала в другом соревновании.

Генеральная директор конкурса "Miss World Plus Size. Украина" Татьяна Котелкина отметила, что Щелко и ранее была участницей скандалов. Так, именно она в 2018-м организовала конкурс красоты для девушек plus-size в стране, но якобы продавала призовые места.

В итоге Щелко лишили лицензии и передали управление конкурсом Котелкиной. Последняя уверяет: корона в Дубаи, скорее всего, куплена. Она пояснила, что ей и самой предлагали приобрести себе призовое место.

"Если ты едешь туда с гарантией первых трех мест, то это от трех тысяч евро. Если ты хочешь первое – это от шести [тысяч евро]", – рассказала Котелкина.

В свою очередь организатор другого конкурса в Украине – "Miss & Mrs Global International World Pageant" – заявила, что Щелко участвовала именно в этом состязании, а корону якобы не покупала.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская plus-size модель с самой большой грудью в стране Мила Кузнецова порадовала поклонников новым видеороликом. Она показала, как занимается в спортивном зале.