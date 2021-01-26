Мишина сексуально станцевала в одном полотенце для Эллерта. Видео
Украинская актриса, главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина сексуально станцевала в одном полотенце перед своим возлюбленным Александром Эллертом.
Сейчас пара отдыхает в Одессе вместе с сыном артистки Платоном. Соответствующий ролик опубликовал Эллерт на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, на видео видно, как Мишина в номере отеля стоит в пролете балкона и в одном коротком полотенце двигается для своего возлюбленного. В конце он сказал любимой: "Спасибо".
Стоит отметить, что пара заселилась в популярный отель Одессы, вид из которого выходит на Черное море. Ранее "холостячка" поделилась с поклонниками кадрами, на которых показала, как весело и по-королевски проводит время с Эллертом и Платоном.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на шоу "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта среди 16 претендентов на ее сердце.
Мужчина впервые после финала прокомментировал победу на романтическом реалити и в язвительной форме ответил всем тем, кто высказался о якобы неудачном выборе Мишиной.
"Холостячка" поддержала своего избранника и ответила его хейтерам.
Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". Вместе с ними живет 8-летний сын актрисы Платон.