Мишина сексуально станцевала в одном полотенце для Эллерта. Видео

Украинская актриса, главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина сексуально станцевала в одном полотенце перед своим возлюбленным Александром Эллертом.

Сейчас пара отдыхает в Одессе вместе с сыном артистки Платоном. Соответствующий ролик опубликовал Эллерт на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на видео видно, как Мишина в номере отеля стоит в пролете балкона и в одном коротком полотенце двигается для своего возлюбленного. В конце он сказал любимой: "Спасибо".

Стоит отметить, что пара заселилась в популярный отель Одессы, вид из которого выходит на Черное море. Ранее "холостячка" поделилась с поклонниками кадрами, на которых показала, как весело и по-королевски проводит время с Эллертом и Платоном.

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