Мишина показала королевский отдых с Эллертом и сыном. Видео

Украинская актриса, главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась с поклонниками кадрами, на которых показала, как весело проводит время со своим возлюбленным Александром Эллертом и сыном Платоном.

Сейчас семья отправилась на отдых в Одессу. Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как стало известно, пара заселилась в популярный отель Одессы, где есть все самое необходимое для хорошего отдыха – SPA-процедуры, бассейн, джакузи, ресторан и комфортабельные номера.

Так, Мишина показала, как ее сын и Эллерт ныряют в бассейн, а также веселятся, купаясь в джакузи. На видео видно, как мальчик хохочет от шуток маминого избранника и говорит: "Вот что значит королевский отдых".

Как сообщал OBOZREVATEL: