Мишина показала королевский отдых с Эллертом и сыном. Видео
Украинская актриса, главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась с поклонниками кадрами, на которых показала, как весело проводит время со своим возлюбленным Александром Эллертом и сыном Платоном.
Сейчас семья отправилась на отдых в Одессу. Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Как стало известно, пара заселилась в популярный отель Одессы, где есть все самое необходимое для хорошего отдыха – SPA-процедуры, бассейн, джакузи, ресторан и комфортабельные номера.
Так, Мишина показала, как ее сын и Эллерт ныряют в бассейн, а также веселятся, купаясь в джакузи. На видео видно, как мальчик хохочет от шуток маминого избранника и говорит: "Вот что значит королевский отдых".
Как сообщал OBOZREVATEL:
на шоу "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта среди 16 претендентов на ее сердце.
Мужчина впервые после финала прокомментировал победу на романтическом реалити и в язвительной форме ответил всем тем, кто высказался о якобы неудачном выборе Мишиной.
"Холостячка" поддержала своего избранника и ответила его хейтерам.
Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". Вместе с ними живет 8-летний сын актрисы Платон.