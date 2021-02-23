Мишина сделала признание о тяжелых отношениях

Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина вспомнила о непростом периоде своей жизни, через который пришлось пройти.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала несколько сториз, записанных в машине, честно рассказав личную историю. Знаменитость заявила, что когда-то встречалась с молодым человеком, который был настоящим диктатором (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я стала на путь самореализации, когда находилась в очень тяжелых отношениях, где присутствовала только диктатура. На тот момент я занималась ребенком и пыталась себя убедить, что это нормально. Я верила, терпела, ждала, что все будет так, как в начале", – разоткровенничалась Ксения.

Ее жизнь начала меняться, когда она почувствовала, что что-то тут не так. По словам актрисы, тогда она готова была к тому, чтобы кардинально изменить свою жизнь, и именно в тот период к ней пришло осознание.

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. Она была участницей шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, где они стали победителями. Осенью прошлого года стартовал реалити-проект "Холостячка", в котором главной героиней была Ксения, выбрав в финале сценариста и комика Александра Эллерта.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Холостячка" Мишина раскрыла секрет счастливых отношений. Она заявила, что женщина должна быть независимой от мужчины: как в эмоциональном плане, так и в материальном. В этом, по ее мнению, и состоит секрет здоровых и счастливых отношений.