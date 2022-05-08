Мишина с сыном прогулялась по Бельгии и рассказала, что получила штраф

Украинская актриса и героиня первого сезона реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина после начала войны в Украине уехала из Киева на Закарпатье. Теперь артистка с сыном Платоном находится в Бельгии. На этих выходных звездная мать с ребенком посетили местные музеи. Во время прогулки по городу Брюгге она получила штраф.

В Instagram-stories Мишина выложила несколько фото с семейной прогулки. В частности, из музея пыток, который находится в здании одной из старейших европейских тюрем. Также артистка рассказала о том, что нарушила в европейской стране. По словам актрисы, она неправильно припарковала авто. Сумма админвзыскания составила 30 евро.

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"Вот думаю, что делать, куда платить", – написала Мишина и добавила, что сын не пропустил ни одного флага Украины.

"Каждый раз я слышу:" О, мама, смотри, наш флаг". 100 тысяч раз на день"", – отметила звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мишина предложила россиянам купить свой iPhone за 50 тысяч гривен. Так как техника Apple в РФ в дефиците, звезда кино в шутку опубликовала объявление, что будто бы собирается продать побитый гаджет в России.