Мишина раскрыла секрет, зачем прилетела в Хорватию

Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина рассказала, с какой целью отправилась в Хорватию.

Так, она записала соответствующее Instagram-stories, в котором назвала истинную причину своего приезда в восточноевропейскую страну. Оказалось, все дело в новой роли, которую предложили актрисе (кадр можно посмотреть ниже).

"Друзья, пришло время поделиться с вами своим секретом. Недавно я прошла кастинг на международный проект, где я получила одну из главных ролей. Сложность состоит в том, что моя героиня разговаривает на двух языках: на английском и хорватском. Если английский я более-менее знаю, то хорватский – ноль. Я прилетела сюда для изучения нового языка с коучем. Для этого у меня есть всего одна неделя", – сказала Мишина.

Кроме того, знаменитость добавила, что за такой короткий срок нереально выучить совершенно новый для человека язык. Однако продюсеры и режиссеры этого проекта уверены в обратном.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мишина восхитила женственным образом с открытой спиной. Знаменитость позировала в светло-сером длинном платье, которое идеально подчеркнуло стройную фигуру. Свой образ она дополнила макияжем смоки-айс и длинными распущенными волосами.