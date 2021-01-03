Мишина о чувствах к Эллерту: не боюсь, что отношения не сложатся. Интервью

Украинская актриса и главная героиня романтического реалити "Холостячка" на СТБ Ксения Мишина, которая не так давно выбрала себе избранника Александра Эллерта, поделилась подробностями личной жизни.

После съемок проекта Мишина и Эллерт практически не разлучались, однако скрыть этот факт было для них настоящей проблемой. Но после завершения реалити пара наконец-то смогла выдохнуть и начать по-настоящему жить.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL Мишина призналась, оправдались ли ее ожидания о проекте, как удавалось скрывать отношения после окончаний съемок и что оказалось самым сложным. Также знаменитость рассказала о своей первой любви и о том, какие, по ее мнению, должны быть идеальные отношения.

– Можно сказать, что проект "Холостячка" оправдал ваши ожидания?

– Более чем! Самым большим ожиданием и целью, естественно, было встретить своего человека. Сказать, будто я была уверена на все 100%, что это случится – не могу. Но я формировала свои мысли и сознание так, чтобы это произошло. Я верила, что встречу человека, с которым смогу построить дальнейшие отношения и свою жизнь.

– Что было на следующий день после финала? Какой была ваша с Сашей встреча?

– А мы с ним больше и не расставались (улыбается). Утром вместе проснулись, поехали на работу, а вечером снова встретились.

Ксения Мишина и Александр Эллерт в фотосъемке. Пресс-служба Холостячки

– Сложно было скрывать отношения после финала?

– Очень сложно. Иногда я об этом даже забывала (смеется). Но мы с Сашей понимали, что этот период нужно просто пережить. Если же мы оказывались где-то в одном месте, прятались за капюшонами, масками и шапками. Наконец-то все закончилось и нам больше не нужно этого делать (улыбается).

– Какие планы на Новый год?

– У нас небольшой перерыв в работе, поэтому решили провести несколько дней в Буковеле.

– Что в проекте для вас оказалось самым сложным?

– Сам процесс, начиная от длительности съемок и заканчивая психологическими моментами. Несмотря на мою профессию, открывать себя и свои чувства всей стране оказалось непросто. У меня такой проект случился впервые и все происходящее имело большое значение. Нужно было быстро реагировать, принимать правильные решения и делать выводы.

Ксения Мишина и Александр Эллерт в пост-шоу "Холостячки". Пресс-служба Холостячки

– Чаще всего, после шоу "Холостяк" многие победительницы спустя некоторое время, расходились со своими спутниками. Как вы думаете, почему так происходило? Не боитесь ли вы, что ваши чувства к Александру после проекта угаснут?

– Люди ведь расстаются не только после проекта "Холостяк", но и в обычной жизни. Каждая ситуация – это опыт, этап и путь. Если что-то с тобой случается, значит с определенной целью. Я не боюсь, что отношения не сложатся. Страх – это вообще очень обманчивое чувство. За ним ведь может скрываться не только опасность, но и нечто иное, приятное и красивое. Я в себе выработала навык – не бояться идти в страх.

– Расскажите, что вы ценили в мужчинах до проекта? Возможно, Саша внес в этот список дополнительные качества?

– В мужчинах я ценю мужчин (улыбается). Сашу я принимаю со всеми недостатками и достоинствами. Для меня важно, чтобы спутник был моим единомышленником. К счастью, Саша оказался именно таким.

Ксения Мишина и Александр Эллерт. Пресс-служба Холостячки

– Какие для вас идеальные отношения?

– А что значит "идеальные отношения"? К чему-то совершенному нужно всегда стремиться. Желание становиться лучше друг для друга – это и есть ключ к счастью. Ведь нет идеальных людей. Все мы совершаем ошибки.

– Как относитесь к быстротечным романам? Это для вас норма? Или же вы ищите только серьезные отношения?

– Я не имею отношения к быстротечным романам (улыбается).

– Часто ли вам разбивали сердце? И часто ли вы в своей жизни говорили слова "я тебя люблю"?

– Раз я еще жива и сердце мое бьется, следовательно, оно не разбито (улыбается). Конечно, в моей жизни были отношения, которые неудачно заканчивались. После пережитой боли я делала определенные выводы и шла дальше. Такие ситуации – это момент личностного роста. А умение бороться со сложностями – то еще искусство!

– Готовы ли вы ради мужчины отказаться от работы, от карьеры? Или для вас это недопустимо?

– В целом, я считаю, это недопустимо. Но пожелания и виденья своего партнера учитывать нужно. Если возникает дискомфорт на этой почве, нужно либо разговаривать и решать вопрос, либо расходиться.

Ксения Мишина в финале проекта "Холостячка". Пресс-служба Холостячки

– Вы помните свою первую любовь? Какой она была?

– Доброй и чистой. Первая любовь – это когда еще нет бэкграунда, который пытаешься перенести в отношения. Зачастую страхи возникают из-за того, что мы боимся повторить былые ошибки. А когда ты чист, тебе нечего опасаться, и многие проблемы – вовсе не проблемы.

– Вы учитываете мнение вашего сына при выборе нового спутника? Если ваш новый бойфренд не понравится сыну, прекратите ли вы тогда отношения?

– Конечно, учитываю. Но, к счастью, у меня такой ситуации с Сашей и Платоном не возникло.

– Были ли у вас раньше в жизни отношения сразу с несколькими мужчинами одновременно?

– Не было.

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