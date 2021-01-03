Мішина про почуття до Еллерта: не боюся, що стосунки не складуться. Інтерв'ю

Obozrevatel Люди 12:00, 3.01.2021 Оновлено: 13:42, 3.01.2021

Українська акторка і головна героїня романтичного реаліті "Холостячка" на СТБ Ксенія Мішина, яка нещодавно вибрала свого фаворита Олександра Еллерта, поділилася подробицями особистого життя.

Після зйомок проєкту Мішина й Еллерт майже не розлучалися, проте приховати цей факт було для них цілковитою проблемою. Але після завершення реаліті пара нарешті змогла видихнути й почати по-справжньому жити.

В ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL Мішина зізналася, чи справдилися її очікування щодо проєкту, як вдавалося приховувати стосунки після закінчення зйомок і що виявилося найскладнішим. Також знаменитість розповіла про своє перше кохання і про те, які, на її думку, повинні бути ідеальні стосунки.

Можна сказати, що проєкт "Холостячка" справдив ваші очікування?

– Більш ніж! Найбільшим очікуванням і метою, звичайно, було зустріти свою людину. Сказати, ніби я була впевнена на всі 100%, що це трапиться – не можу. Але я формувала свої думки і свідомість так, щоб це відбулося. Я вірила, що зустріну людину, з якою зможу побудувати подальші стосунки і своє життя.

Що було наступного дня після фіналу? Якою була ваша із Сашком зустріч?

– А ми з ним більше й не розлучалися (усміхається). Уранці разом прокинулися, поїхали на роботу, а ввечері знову зустрілися.

Ксенія Мішина й Олександр Еллерт у фотозйомці.
Пресслужба "Холостячки"

Складно було приховувати стосунки після фіналу?

– Дуже складно. Іноді я про це навіть забувала (сміється). Але ми із Сашею розуміли, що цей період потрібно просто пережити. Якщо ж ми опинялися десь в одному місці, ховалися за каптурами, масками і шапками. Нарешті все закінчилося, і нам більше не потрібно цього робити (усміхається).

Які плани на Новий рік?

– У нас невелика перерва в роботі, тому вирішили провести кілька днів у Буковелі.

Що в проєкті для вас виявилося найскладнішим?

– Сам процес: починаючи від тривалості зйомок і закінчуючи психологічними моментами. Попри мою професію, відкривати себе і свої почуття всій країні виявилося непросто. Зі мною такий проєкт трапився вперше, і все, що відбувалося мало велике значення. Потрібно було швидко реагувати, ухвалювати правильні рішення й робити висновки.

Ксенія Мішина й Олександр Еллерт у постшоу "Холостячки".
Пресслужба "Холостячки"

Найчастіше після шоу "Холостяк" багато переможниць через деякий час розійшлися зі своїми супутниками. Як ви думаєте, чому так відбулося? Не страшно, що ваші почуття до Олександра після проєкту згаснуть?

– Люди ж розлучаються не тільки після проєкту "Холостяк", але і в звичайному житті. Кожна ситуація – це досвід, етап і шлях. Якщо щось із тобою трапляється, значить із певною метою. Я не боюся, що стосунки не складуться. Страх – це взагалі дуже оманливе почуття. Адже за ним може ховатися не тільки небезпека, але й щось інше, приємне і красиве. Я виробила в собі звичку не пройматися страхом.

Розкажіть, що ви цінували в чоловіках до проєкту? Можливо, Саша вніс у цей список додаткові якості?

– У чоловіках я ціную чоловіків (усміхається). Сашу я приймаю з усіма вадами й перевагами. Для мене важливо, щоб супутник був моїм однодумцем. На щастя, Саша виявився саме таким.

Ксенія Мішина й Олександр Еллерт.
Пресслужба "Холостячки"

Які для вас ідеальні стосунки?

– А що значить "ідеальні стосунки"? До чогось досконалого потрібно завжди прагнути. Бажання ставати кращими одне для одного – це і є ключ до щастя. Адже немає ідеальних людей – усі ми робимо помилки.

Як ставитеся до швидкоплинних романів? Це для вас норма? Або ж ви шукаєте тільки серйозні стосунки?

– Я не маю стосунку до швидкоплинних романів (усміхається).

Чи часто вам розбивали серце? І чи часто ви у своєму житті казали слова "я тебе люблю"?

– Оскільки я ще жива і серце моє б'ється, отже, воно не розбите (усміхається). Звичайно, у моєму житті були стосунки, які невдало закінчувалися. Після пережитого болю я робила певні висновки і йшла далі. Такі ситуації – це момент особистісного зростання. А вміння боротися зі складнощами – те ще мистецтво!

Чи готові ви заради чоловіка відмовитися від роботи, кар'єри? Або для вас це неприпустимо?

– Загалом, я вважаю, що це неприпустимо. Але побажання й бачення свого партнера враховувати потрібно. Якщо виникає дискомфорт на цьому ґрунті, потрібно або розмовляти й розв'язувати питання, або розходитися.

Ксенія Мішина у фіналі проєкту "Холостячка".
Пресслужба "Холостячки"

Пам'ятаєте своє перше кохання? Яким воно було?

– Добрим і чистим. Перше кохання – це коли ще немає бекґраунду, який намагаєшся перенести в стосунки. Найчастіше страхи виникають через те, що ми боїмося повторити минулі помилки. А коли ти чистий, тобі нема чого боятися, і багато проблем зовсім не проблеми.

Ви враховуєте думку вашого сина під час вибору нового супутника? Якщо ваш новий бойфренд не сподобається синові, припините тоді стосунки?

– Звичайно, враховую. Але, на щастя, у мене такої ситуації із Сашею і Платоном не виникло.

Чи були у вас раніше в житті стосунки відразу з кількома чоловіками одночасно?

– Не було.

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