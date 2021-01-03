Мішина про почуття до Еллерта: не боюся, що стосунки не складуться. Інтерв'ю

Українська акторка і головна героїня романтичного реаліті "Холостячка" на СТБ Ксенія Мішина, яка нещодавно вибрала свого фаворита Олександра Еллерта, поділилася подробицями особистого життя.

Після зйомок проєкту Мішина й Еллерт майже не розлучалися, проте приховати цей факт було для них цілковитою проблемою. Але після завершення реаліті пара нарешті змогла видихнути й почати по-справжньому жити.

В ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL Мішина зізналася, чи справдилися її очікування щодо проєкту, як вдавалося приховувати стосунки після закінчення зйомок і що виявилося найскладнішим. Також знаменитість розповіла про своє перше кохання і про те, які, на її думку, повинні бути ідеальні стосунки.

– Можна сказати, що проєкт "Холостячка" справдив ваші очікування?

– Більш ніж! Найбільшим очікуванням і метою, звичайно, було зустріти свою людину. Сказати, ніби я була впевнена на всі 100%, що це трапиться – не можу. Але я формувала свої думки і свідомість так, щоб це відбулося. Я вірила, що зустріну людину, з якою зможу побудувати подальші стосунки і своє життя.

– Що було наступного дня після фіналу? Якою була ваша із Сашком зустріч?

– А ми з ним більше й не розлучалися (усміхається). Уранці разом прокинулися, поїхали на роботу, а ввечері знову зустрілися.

Ксенія Мішина й Олександр Еллерт у фотозйомці. Пресслужба "Холостячки"

– Складно було приховувати стосунки після фіналу?

– Дуже складно. Іноді я про це навіть забувала (сміється). Але ми із Сашею розуміли, що цей період потрібно просто пережити. Якщо ж ми опинялися десь в одному місці, ховалися за каптурами, масками і шапками. Нарешті все закінчилося, і нам більше не потрібно цього робити (усміхається).

– Які плани на Новий рік?

– У нас невелика перерва в роботі, тому вирішили провести кілька днів у Буковелі.

– Що в проєкті для вас виявилося найскладнішим?

– Сам процес: починаючи від тривалості зйомок і закінчуючи психологічними моментами. Попри мою професію, відкривати себе і свої почуття всій країні виявилося непросто. Зі мною такий проєкт трапився вперше, і все, що відбувалося мало велике значення. Потрібно було швидко реагувати, ухвалювати правильні рішення й робити висновки.

Ксенія Мішина й Олександр Еллерт у постшоу "Холостячки". Пресслужба "Холостячки"

– Найчастіше після шоу "Холостяк" багато переможниць через деякий час розійшлися зі своїми супутниками. Як ви думаєте, чому так відбулося? Не страшно, що ваші почуття до Олександра після проєкту згаснуть?

– Люди ж розлучаються не тільки після проєкту "Холостяк", але і в звичайному житті. Кожна ситуація – це досвід, етап і шлях. Якщо щось із тобою трапляється, значить із певною метою. Я не боюся, що стосунки не складуться. Страх – це взагалі дуже оманливе почуття. Адже за ним може ховатися не тільки небезпека, але й щось інше, приємне і красиве. Я виробила в собі звичку не пройматися страхом.

– Розкажіть, що ви цінували в чоловіках до проєкту? Можливо, Саша вніс у цей список додаткові якості?

– У чоловіках я ціную чоловіків (усміхається). Сашу я приймаю з усіма вадами й перевагами. Для мене важливо, щоб супутник був моїм однодумцем. На щастя, Саша виявився саме таким.

Ксенія Мішина й Олександр Еллерт. Пресслужба "Холостячки"

– Які для вас ідеальні стосунки?

– А що значить "ідеальні стосунки"? До чогось досконалого потрібно завжди прагнути. Бажання ставати кращими одне для одного – це і є ключ до щастя. Адже немає ідеальних людей – усі ми робимо помилки.

– Як ставитеся до швидкоплинних романів? Це для вас норма? Або ж ви шукаєте тільки серйозні стосунки?

– Я не маю стосунку до швидкоплинних романів (усміхається).

– Чи часто вам розбивали серце? І чи часто ви у своєму житті казали слова "я тебе люблю"?

– Оскільки я ще жива і серце моє б'ється, отже, воно не розбите (усміхається). Звичайно, у моєму житті були стосунки, які невдало закінчувалися. Після пережитого болю я робила певні висновки і йшла далі. Такі ситуації – це момент особистісного зростання. А вміння боротися зі складнощами – те ще мистецтво!

– Чи готові ви заради чоловіка відмовитися від роботи, кар'єри? Або для вас це неприпустимо?

– Загалом, я вважаю, що це неприпустимо. Але побажання й бачення свого партнера враховувати потрібно. Якщо виникає дискомфорт на цьому ґрунті, потрібно або розмовляти й розв'язувати питання, або розходитися.

Ксенія Мішина у фіналі проєкту "Холостячка". Пресслужба "Холостячки"

– Пам'ятаєте своє перше кохання? Яким воно було?

– Добрим і чистим. Перше кохання – це коли ще немає бекґраунду, який намагаєшся перенести в стосунки. Найчастіше страхи виникають через те, що ми боїмося повторити минулі помилки. А коли ти чистий, тобі нема чого боятися, і багато проблем зовсім не проблеми.

– Ви враховуєте думку вашого сина під час вибору нового супутника? Якщо ваш новий бойфренд не сподобається синові, припините тоді стосунки?

– Звичайно, враховую. Але, на щастя, у мене такої ситуації із Сашею і Платоном не виникло.

– Чи були у вас раніше в житті стосунки відразу з кількома чоловіками одночасно?

– Не було.

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