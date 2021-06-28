Мишина и Эллерт сделали символические парные тату. Фото

Украинская актриса Ксения Мишина и ее возлюбленный, победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт показала поклонникам парные татуировки на ногах. Влюбленная пара решила набить сердечки разных цветов.

Так, на странице в Instagram Мишина опубликовала фото, где она с Александром лежит на яхте, подняв ноги. Судя по фото, актриса набила себе на "Ахиллесовой пятке" красное сердце, а ее возлюбленный – зеленое. Пара выбрала такие тату, поскольку в Instagram они обмениваются именно такими смайликами.

"По традиции прислали друг другу наши сердечки. Навсегда", – подписала кадр звезда.

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Поклонники в сети пришли в восторг от поступка Мишиной и Эллерта. Даже ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник отметил под фото Ксении, что "Холостячка" – больше, чем реалити – это жизнь".

"Вы с Эллертом офигенная пара, такие классные вместе. Желаю Вам удачи, счастья и крепкой любви", "Обожаю вашу пару", – писали фанаты в комментариях.

Напомним, что в романтическом шоу "Холостячка" на канале СТБ украинская актриса Ксения Мишина выбрала в финале Александра Эллерта. Всего же на ее сердце было 16 претендентов. Влюбленные начали жить вместе уже на третий день после завершения реалити-шоу. Также с ними живет 8-летний сын Ксении Платон.

Коротко о знаменитостях:

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. Она была участницей шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, где они стали победителями. Осенью прошлого года стартовал реалити-проект "Холостячка", в котором главной героиней была Ксения, выбрав в финале сценариста и комика Александра Эллерта.

Александр Эллерт – комик, сценарист, ведущий мероприятий и автор шуток для "Студии Квартал 95".В 2014 году Александр попал на съемки шоу "Рассмеши комика". Также мужчина участвовал в "Лиге смеха". У комика есть 13-летняя дочь Эля.

Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно Ксения Мишина отпраздновала свое 32-летие в кругу семьи – вместе со своим возлюбленным Александром Эллертом и сыном Платоном. Для такого события звезда отправилась в свой родной город – Севастополь, который сейчас оккупирован.