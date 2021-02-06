Мишина и Эллерт показали райский отдых в Доминикане. Фото и видео

Украинская актриса, героиня первого сезона "Холостячка" Ксения Мишина и ее возлюбленный Александр Эллерт вместе с детьми отправились на отдых в Доминиканскую Республику.

На страницах в Instagram пара делится всеми подробностями отдыха, показывает забавные ролики, а также публикует солнечные фото на берегу океана. Так, Мишина в своем фотоблоге опубликовала соблазнительный снимок в купальнике, лежа на побережье Атлантического океана. Звезда написала в Instagram, что счастлива отправиться на отдых.

"Валяться под пальмами, пить кокосы, сгорать на солнце, нырять в океане, кричать от жжения соли в глазах, объедаться фруктами, канючить у Эллерта красивую фотку, менять купальники, ходить босиком, не хотеть засыпать, хотеть рано просыпаться, чувствовать запах тёплого ветра, наслаждаться каждой минутой, наслаждаться любимыми ... Все, что представляла теперь в моем пространстве", – сообщила в фотоблоге актриса.

Публикует солнечные фото с Доминиканы и избранник Ксении – Эллерт. Так, на странице в Instagram экс-участник "Холостячки" показал забавное совместное фото, на котором позирует Мишина с сыном и сам Эллерт с дочерью.

Поклонники порадовались за пару и пожелали ей хорошего отдыха в комментариях. Некоторые пользователи сети также отметили, что Эллерт и Мишина прекрасная семья.

"Очень прекрасная семейка у вас", "Очень приятно за вами наблюдать, хорошего отдыха!", "Да пофиг, кто как вышел, главное, что фото неимоверно позитивное", "Хорошего вам отдыха, хорошо провести время, будьте счастливы", – писали в Instagram поклонники.

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