63-летняя Мишель Пфайффер без ни одной морщинки удивила фанатов. Как выглядела звезда до уколов красоты

63-летняя голливудская актриса Мишель Пфайффер поразила поклонников молодым внешним видом на вручении премии The Hollywood Reporter "100 самых влиятельных женщин в индустрии развлечений-2021". Для гала-концерта она выбрала элегантный черный брючный костюм от Celine и естественный макияж.

Мероприятие состоялось в отеле Fairmont City в Лос-Анджелесе (США). Обладательница "Золотого глобуса" вышла на сцену, чтобы вручить награду 49-летней актрисе Сельме Блэр. Соответствующие фото звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Мать двоих детей занимается шоу-бизнесом 40 лет, но при этом не проявляет признаков старения", – отметил британский таблоид Daily Mail.

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Прорыв в карьере Пфайффер произошел в 1983 году благодаря роли в драме о наркобароне "Лицо со шрамом". После этого она сыграла в "Леди-ястреб", "Иствикские ведьмы", "Замужем за мафией" (за последний выдвигалась на "Золотой глобус").

Поклонники отметили: один из секретов молодости актрисы в том, что она постоянно пользуется солнцезащитным кремом. Однако и без уколов красоты или операций не обошлось, уверены они.

"Ее кожа в верхней части груди выглядит потрясающе. Обычно когда женщинам делали операцию на лице, вам просто нужно взглянуть вниз, чтобы увидеть стареющую кожу и реальное подтверждение возраста. Но она выглядит фантастически... Очевидно, она очень хорошо заботилась о себе на протяжении десятилетий", – предположил один из комментаторов.

"Она потрясающе выглядит, но очевидно, что ей помогли. Хотя это ее дело", "Она красавица, держалась подальше от солнца и использовала солнцезащитный крем... Возможно, ей сделали уколы ботокса, но ее возраст не поддается определению", – пишут пользователи сети в комментариях к новости.

Период с конца 80-х до начала 90-х был пока самым удачным в актерской карьере Мишель.

Она номинировалась на "Оскар" и получила премию BAFTA за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Опасные связи" (1988). В следующем году звезда выиграла "Золотой глобус" и вновь получила номинации на "Оскар" и BAFTA – уже за роль в драме "Знаменитые братья Бейкеры" (1989).

Всего в список претендентов "Золотого глобуса" она попадала девять раз и один раз выиграла – за лучшую женскую роль в драме "Знаменитые братья Бэйкеры" (1989).

Предлагаем посмотреть, как изменилась Пфайффер с годами:

Коротко о личной жизни звезды:

Мишель Пфайффер официально была замужем дважды. В 1981 году она связала себя узами брака с актером Питером Хортоном, которого встретила на актерских курсах. Спустя семь лет пара развелась.

С 1989 по 1992 год Пфайффер встречалась с актером Фишером Стивенсом. У нее также были романтические отношения с актером Джоном Малковичем, коллегой по фильму "Опасные связи".

В январе 1993-го Мишель встретила сценариста Дэвида Э. Келли . Они поженились 13 ноября 1993 года.

Еще до знакомства с Келли Пфайффер начала процесс усыновления, и в марте 1993-го удочерила новорожденную девочку, Клаудию Роуз. В августе 1994 года знаменитость родила сына, Джона Генри.

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