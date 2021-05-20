Мишель Андраде похвасталась трендовым нарядом с оголенными плечами. Фото

Украинская певица и телеведущая Мишель Андраде поделилась весенними фото, на которых позировала в легком платье с открытыми плечами. На лице у нее в этот момент сияла ослепляющая улыбка.

На своей странице в Instagram звезда выложила соответствующие снимки (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, она выбрала короткое платье с цветочным принтом, которое оголило плечи и подчеркнуло достоинства ее фигуры. Эффектный образ исполнительница дополнила взъерошенными волосами и аккуратными сережками.

Кроме того, Андраде рассекретила, что в скором времени планирует отправиться в новое путешествие. Вот, что она написала по этому поводу:

"Не успела прилететь, как заново начинаю собирать чемоданы. Но как здорово, что наконец-то магазины и рестораны открыты! Шопинг!" – подписала фотографии артистка.

Мишель Андраде – украинская певица и телеведущая боливийского происхождения. Поет на испанском, украинском, русском, английском и португальском языках. Популярность и любовь зрителей пришли к Мишель в 2013 году, когда она приняла участие в четвертом сезоне украинского шоу "X-Фактор".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мишель Андраде перевоплотилась в Рики Мартина и показала "загорелую грудь". Она позировала с мужским торсом, поверх которого надела полупрозрачную черную рубашку. Изменилась и прическа артистки: ее волосы были аккуратно собраны так, чтобы стрижка максимально напоминала мужскую.