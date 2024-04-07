Мировые звезды поговорили с Зеленским о поддержке Украины: что задумали Кэтрин Винник, Миша Коллинз и другие

Президент Украины Владимир Зеленский встретился онлайн с мировыми звездами, которые активно поддерживают Украину в войне с Россией, являясь амбассадорами фандрейзинговой платформы UNITED24. Вместе с Мишей Коллинзом, Марком Гэмиллом, Лиевом Шрайбером, Кэтрин Винник, Иванной Сахно, Тимоти Снайдером и другими глава нашего государства обсудил важные шаги в привлечении внимания американского общества к преступлениям российских оккупантов.

О результатах встречи Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Он показал соответствующее видео, в котором озвучивал пожелания дальнейшего сотрудничества, а также благодарность за уже проделанную работу.

"Благодарю вас за этот период, за этот путь – путь к победе. Спасибо, что мы вместе, что вы с Украиной... Сейчас у нас есть вопросы с фокусом на эту войну, на Украину через разные ситуации, трагедии. Второй момент, которым я хочу поделиться – я хочу попросить продолжать вашу работу, сосредоточенную на Украине. Мы нуждаемся в вашей поддержке. И третье – Конгресс. Без этой поддержки Конгресса нам будет трудно не то, что победить, а даже остаться. Поэтому важно совместно делать очень конкретные вещи. Может быть, мы сможем публично сделать какой-нибудь сильный месседж, чтобы привлечь внимание Конгресса и американцев к Украине", – обратился к звездам президент.

Среди тех, кто присоединился к онлайн встрече с Зеленским были: Фрэнсис Фукуяма, Скотт Келли, Ричард Брэнсон, Миша Коллинз, Марк Гэмилл, Лиев Шрайбер, Кэтрин Винник, Иванна Сахно, Тимоти Снайдер, Брэд Пэйсли, а также Уэйн Сермон, Бен МакКи и Мак Рейнольдс из группы Imagine Dragons.

Звезды, в частности уроженка Украины Кэтрин Винник и Тимоти Снайдер, предложили создать некую петицию, привлекая к ней еще больше своих зарубежных коллег. Этой петицией они хотели бы обратиться к Конгрессу с призывом предоставить Украине всю необходимую помощь.

Зеленский прокомментировал: "Надо как раз говорить конкретно Конгрессу: если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну. И найти публичный формат этого. Если Украина проиграет войну, будут атакованы другие государства. И это факт. И вы увидите в ближайшие недели – Россия будет все больше и больше настойчивой и будет вовлекать ядерное оружие в этот вопрос, угрожая, играя этим вопросом, потому что только через вопросы ядерного оружия они могут давить на другие страны НАТО, в частности Соединенные Штаты, на общества, чтобы общества боялись, а потом уже они будут реагировать. на своих лидеров".

Также президент отблагодарил послов за их донаты и "голоса, которые слышат во всем мире".

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