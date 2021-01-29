Миллионерша призналась, что ест кошачий корм в целях экономии. Видео

Эми Элизабет из Лас-Вегаса является миллионершей и при этом питается кошачьим кормом. Женщина это делает ради экономии денег.

Так, она рассказала о лайфхаках, как сэкономить до 200 тысяч долларов за год. Об этом пишет издание The Sun (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, Элизабет покупает одежду в секонд-хенде, старается лишний раз не включать электрические приборы, а также питается кошачьими консервами из курицы или тунца. Она утверждает, что они стоят копейки, но на вкус ничем не хуже для людей. Иногда Элизабет даже кормит таким угощением своих гостей.

У женщины на счету около пяти миллионов долларов. Но она продолжает мыть посуду одной и той же губкой, которой может быть несколько месяцев. По словам миллионерши, она не видит смысла ее выбрасывать.

Кроме того, у Элизабет нет хрустальных наборов и есть всего лишь один кухонный нож, который она никогда не моет, а просто вытирает полотенцем.

Также миллионерша экономит электричество и газ. Для этого она не тратит впустую воду и не нагревает ничего на плите дольше, чем это необходимо.

Отметим, что большой дом Элизабет отдал бывший муж при разводе, поэтому на него она также не тратила деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Виктор Степанов решил узнать, что едят коты и попробовал 12 видов кошачьего корма.