Миллионерша призналась, что ест кошачий корм в целях экономии. Видео

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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Миллионерша призналась, что ест кошачий корм в целях экономии. Видео

Эми Элизабет из Лас-Вегаса является миллионершей и при этом питается кошачьим кормом. Женщина это делает ради экономии денег.

Так, она рассказала о лайфхаках, как сэкономить до 200 тысяч долларов за год. Об этом пишет издание The Sun (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, Элизабет покупает одежду в секонд-хенде, старается лишний раз не включать электрические приборы, а также питается кошачьими консервами из курицы или тунца. Она утверждает, что они стоят копейки, но на вкус ничем не хуже для людей. Иногда Элизабет даже кормит таким угощением своих гостей.

Эми Элизабет из Лас-Вегаса питается кошачьим кормом

У женщины на счету около пяти миллионов долларов. Но она продолжает мыть посуду одной и той же губкой, которой может быть несколько месяцев. По словам миллионерши, она не видит смысла ее выбрасывать.

Женщина продолжает мыть посуду одной и той же губкой

Кроме того, у Элизабет нет хрустальных наборов и есть всего лишь один кухонный нож, который она никогда не моет, а просто вытирает полотенцем.

У Элизабет всего лишь один кухонный нож

Также миллионерша экономит электричество и газ. Для этого она не тратит впустую воду и не нагревает ничего на плите дольше, чем это необходимо.

Отметим, что большой дом Элизабет отдал бывший муж при разводе, поэтому на него она также не тратила деньги.

Миллионерша экономит электричество и газ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Виктор Степанов решил узнать, что едят коты и попробовал 12 видов кошачьего корма.

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