Мика Ньютон рассказала, как победила рак

Украинская певица Мика Ньютон рассказала о победе над раком яичников. По словам артистки, ей пришлось пройти долгий путь лечения и пережить две операции, однако это помогло ей выздороветь.

Такими подробностями знаменитость поделилась в личных Instagram-сториз, отвечая на вопросы подписчиков. Ньютон также добавила, что продолжает посещать онкологический центр, дабы контролировать состояние здоровья. Она обследуется каждые три месяца.

"Те операции не доставляли удовольствия, но они помогли мне выздороветь, поэтому я благодарна за все. Врачи считают, что рак исчез. Однако я прихожу каждые три месяца в онкологический центр, чтобы все проверить", – заявила Мика.

Напомним, что в ноябре прошлого года Мика Ньютон поделилась подробностями борьбы с раком яичника. 4 ноября 2019-го звезде сделали первую операцию. После второй операции певице сказали, что у нее рак яичников третьей стадии, и ей понадобится 12 курсов химиотерапии. Однако впоследствии оказалось, что анализы были ошибочными, и ц артистки диагностировали первую стадию.

Мика Ньютон (настоящее имя Оксана Грицай) – украинская певица и артистка. Участница песенного конкурса "Евровидение 2011" от Украины.

После международного конкурса уехала в Калифорнию, планировала жить в США до 2013 года, "JK-music group" предложила ей и ее продюсеру Тимофею Нагорному сотрудничество и продвижение певицы на западе.

С певицей работает музыкант Рэнди Джексон. Она живет в центре Лос-Анджелеса в арендованной трехкомнатной квартире и мечтает получить "Грэмми".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мика Ньютон вышла замуж за владельца модельного агентства Saint Agency Криса Сааведра.