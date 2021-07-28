Михаил Поплавский впервые снял внука в новом клипе. Видео

Украинский артист Михаил Поплавский выпустил новый клип на песню "Сину мій", где главным героем стал его внук Егор — сын Александра Поплавского. Видеоработу поющий ректор посвятил всем сыновьям Украины.

По словам артиста, клип, который он опубликовал в Instagram, создан с помощью 3D технологий. Поплавский отметил, что главная идея работы – любовь отца к сыну.

"Идея клипа очень трогательная - любовь отца к сыну. Это уникальные отношения. Любовь и защита, уверенность и вера в себя - величайший дар отца сыну. Любовь отца - исключительная. В ней мало слов и она бесценна! Именно эти проникновенные чувства и является главным месседжем клипа", – написал певец.

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В клипе показано, как внук играет со знаменитым дедушкой в шахматы в будущем.

Подписчики Михаила Поплавского оценили клип и пишут, что Егор растет звездой.

"Это прекрасно, всегда интересно и отлично", "Егор молодец", "Классный малыш и песня невероятная, очень хорошо получилось", "Внучек настоящий талант", – пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский признался, что от государства он получает пенсию в размере 16-17 тысяч гривен. По словам знаменитости, деньгами распоряжаются его помощники.