Мэтт Деймон признался, что задумывается о съемках фильма о войне в Украине

На 73-м Берлинском кинофестивале презентовали документальную киноленту "Поцелуй будущего" об осаде столице Боснии и Герцеговины Сараево, которая длилась в течение почти четырёх лет в 1990-х годах. Продюсерами фильма выступили оскароносные актеры Мэтт Деймон и Бен Аффлек. На пресс-конференции после премьеры звезда фильмов "Идентификация Борна", "Спасти рядового Райана", "Марсианин" и других признался, что задумывается над созданием картины о войне в Украине.

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О вероятной документалке у Деймона спросили журналисты, приведя в пример Шона Пенна, который на том же Берлинале презентовал свой фильм "Суперсила" о борьбе украинского народа за независимость. Слова актера процитировали в Deadline.

Как заверил Мэтт Деймон, сейчас он исследует потенциал проекта об Украине.

"Я думаю, что сейчас об этом снимают много замечательных фильмов. Я уверен, что в будущем их будет очень много. Сейчас у нас ничего нет… хотя, на самом деле, мы уже исследуем потенциал, но это на ранних стадиях", – поделился актер.

Он подчеркнул, что лично не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, но имел приятность познакомиться с первой леди Еленой Зеленской. Их встреча состоялась год назад на Генассамблее ООН.

Стоит отметить, что на пресс-конференции Деймон появился с сине-желтым значком на своем пиджаке. Символ Берлинского кинофестиваля – золотой медвежонок, однако в этом году его покрасили в цвета украинского флага. Именно такой небольшой нагрудный знак надел кинодеятель.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Берлинском кинофестивале в этом году состоялась мировая премьера документального фильма Шона Пенна и Аарона Кауфмана о войне РФ против Украины под названием Superpower ("Суперсила"). В нем создатели рассказали о бесстрашной борьбе за независимость, о полномасштабном вторжении, которое сам Пенн встретил в Киеве, а также о Владимире Зеленском, проделавшем путь от комедийного актера и продюсера до президента страны. Все подробности о киноленте и реакции зрителей на нее – читайте в нашем материале.