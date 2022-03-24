Месяц ада. Зеленская показала, что Россия сделала с Украиной, и пообещала 'победные салюты' совсем скоро

Первая леди Украины Елена Зеленская трогательно обратилась к украинцам, которые уже ровно месяц сражаются с российскими захватчиками. За это время граждане научились по-другому смотреть на привычные вещи, а многое стало новым. В частности, украинцы научились различать снаряды по звуку.

В Instagram супруга президента опубликовала видео, как наше государство борется с агрессором. По словам Зеленской, мы столкнулись не просто с российским захватчиком, а "с военными преступниками, сознательно убивающими мирное население" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ровно месяц назад мы проснулись от взрывов, которые не утихают до сих пор. Мы проснулись в другой реальности, где война пришла в наш дом. На войне время идет по-другому. Мы постарели на десяток лет", – написала она.

Видео дня

Зеленская с сожалением сообщила, что "орки" убили уже 121 ребенка, а погибшие от вражеских обстрелов мирные жители лежат в братских могилах в Мариуполе, Ирпене, Буче во дворах собственных домов. Еще сотни тысяч украинцев находятся без связи на отрезанных врагом территориях – в подвалах Мариуполя, Киевщины, Харьковщины.

"Люди, которые вчера имели дом, работу и планы, потеряли все. 13 разрушенных и более 246 обстрелянных больниц – это тоже чьи-то отобранные жизни, потому что так отнято право на лечение. Убиты шестеро и ранены 16 медиков…Но. Наши врачи продолжают спасать даже в таких условиях. И в подвалах больниц родилось уже более 15 тысяч малышей", – рассказала первая леди.

Жена президента отметила и то, что оккупанты повредили или разрушили почти 300 школ.

"Пока мы живы, всегда есть "но". Пока мы живы, мы отстроим разрушенное, мы исцелим страдания, мы станем лучше и сильнее. Поэтому обязательно нужно жить! Потому что за этот месяц мы кое-что узнали о себе. Мы узнали, как мгновенно объединяемся и даем отпор. Как самоотверженно помогаем, спасаем и делимся последним. Что мы не сдаемся. Мы доказали, как сильно любим близких. Как любим свои города и родные улицы. Как безумно любим свою страну. И что мы все – украинцы, независимо от региона, национальности или языка", – добавила Зеленская.

Свое сообщение она завершила словами, что хочет поклониться каждому украинцу, который сейчас держит оружие или ребенка за руку. Она подчеркнула, что в Украине скоро будет победа.

"Именно вы спасаете Украину и спасаете мир. Ведь это – война в Европе. И я благодарю Европу и мир, которые понимают это и стали надежным тылом для наших женщин и детей. За нашими окнами еще слышны взрывы. Но скоро они станут победным салютом", – написала она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее первая леди призналась, что боится за своего мужа, президента Владимира Зеленского. Жена украинского лидера волнуется, что захватчики могут навредить ее избраннику, ведь он будет "защищать страну до самого конца".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!