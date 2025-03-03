Месть, ожидавшая 22 года: Хэлли Берри на красной дорожке страстно поцеловала Эдриена Броуди на глазах у его жены. Видео

На церемонии вручения премии "Оскар 2025" актриса Хэлли Берри решила вернуть долг коллеге Эдриен Броуди за неожиданный поцелуй. Актриса подошла и неожиданно поцеловала Броуди в губы на глазах у его жены-дизайнера Джорджины Чепмен, спокойно отнесшейся к неожиданному моменту. Она сделала это, чтобы отомстить за ситуацию, произошедшую 22 года назад на "Оскаре 2003".

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"Я должна была как-то отплатить", – написала Берри в Instagram, сопроводив пост подмигивающим смайликом. Таким образом она "отомстила".

Знаковой эпизод между звездами произошел еще в 2003 году, когда Броуди получил "Оскар" за главную роль в ленте "Пианист" и врасплох поцеловал Хэлли Берри на сцене. Этот момент вошел в историю премии.

В этом году Броуди снова стал лауреатом "Оскара" за роль архитектора Ласло Тота в фильме "Бруталист", а Берри остается единственной темнокожей актрисой, которая выиграла премию за главную женскую роль.

В комментарии Extra Берри призналась, что более двух десятилетий ждала возможности "взять реванш". "Двадцать один год я ждала, чтобы вывести его на красную дорожку и дать ему пощечину", – пошутила она.

Журналисты также пообщались с супругой Эдриена Броуди, ответившей на вопрос о поцелуе: "Как можно отказать мужу в поцелуе с Хэлли Берри?"

Ранее OBOZ.UA писал, что на "Оскаре 2025" спародировали встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме, а именно момент, когда у президента Украины поинтересовались его деловым костюмом.

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