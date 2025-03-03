'Никто не обращал внимание на мою одежду, пока ты не спросил': на Оскаре 2025 высмеяли спор из-за костюма Зеленского в Белом доме

На 97-й церемонии вручения премии "Оскар" актер и комик Адам Сендлер появился в своем фирменном стиле – свитшоте и спортивных шортах, вызвав шквал комментариев в сети. Образ актера сразу сравнили со стилем президента Украины Владимира Зеленского, который во время войны предпочитает утилитарную одежду даже во время официальных встреч. Именно в таком образе он появился за несколько дней до "Оскара 2025" в Белом доме.

Видео дня

Интернет-пользователи в шутку назвали выбор Сендлера "ходом Зеленского", вспоминая недавний визит украинского лидера в Белый дом, сообщает Mathrubhumi. Там журналист спросил Зеленского, почему он не носит костюм, на что тот ответил: "Я надену костюм после окончания этой войны".

Шутка на церемонии "Оскара" пошла еще дальше – ведущий Конан О'Брайен сделал саркастичное замечание комику, после чего якобы извинился, а Сендлер, по сценарию, просто ушел. Видео моментально стало вирусным, а зрители разделились мысленно: одни считали это меткой сатирой, другие – намеком на двойные стандарты в критике публичных лиц.

"Никто даже не задумывался о том, что на мне надето, пока ты не спросил! Знаешь что, Конан? Мне нравится, как я выгляжу, потому что я хороший человек. Мне все равно, что я ношу, а что нет. Неужели мои шикарные спортивные шорты и свитшот так тебя обидели, что ты высмеивал меня перед моими сверстниками?" – обратился к ведущему Сэндлер.

В соцсети Х продолжается обсуждение – одни называют это тонкой политической пародией, другие просто наслаждаются искусным юмором Голливуда.

"Адам Сендлер сделал смелое заявление о выборе одежды Зеленского, который не надел костюм в Овальный кабинет".

"Можно с уверенностью сказать, что Зеленский был личным стилистом Адама Сендлера на "Оскаре".

"Мне одному кажется, что Адам Сэндлер тролит, чтобы бросить тень Трампа на костюм Зеленского?"

"Адам Сэндлер и президент Зеленский обладают этой общей чертой: они одеваются для комфорта".

"Адам Сендлер – голливудский Зеленский".

Ранее OBOZ.UA писал, кто одержал победу на "Оскаре 2025". Удалось ли украинцам получить желанную статуэтку – читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!