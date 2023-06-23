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Мемы с Каменских после интервью "порвали" сеть: певицу высмеяли из-за жалоб на трудную жизнь. Видео

Виктория Ряполова
Люди
2 минуты
2,4 т.
Мемы с Каменских после интервью 'порвали' сеть: певицу высмеяли из-за жалоб на трудную жизнь. Видео

Украинская певица Настя Каменских после интервью Маше Ефросининой, в котором обещала все честно рассказать, стала мемом в сети. Украинцы бурно отреагировали на "исповедь" вокалистки, утверждая, что ставят под сомнение ее искренность. Во время беседы с телеведущей, NK все время называла ее "котиком", жаловалась на жизнь во время войны, и вспомнила, как тяжело ей было без мужа, продюсера Потапа.

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Пользователей сети диалог побудил создать пародии. Более того, украинцы запустили новый флешмоб с реакциями на интервью. Они высмеивают "непростую судьбу" Каменских, сравнивая ее "горе" с трагедией в Херсоне, где множество людей остались без крова (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На страдания артистки отреагировала и исполнительница Gip C, которая ранее уличила Потапа в изменах. Она написала: "Когда ты и все вокруг знают о похождениях твоего мужа, но тебе больше ничего не остается, как держать лицо".

На свои ролики люди накладывают фильтр со слезами и озвучку голосом Каменских, а также оставляют саркастические надписи.

Юзеры отмечают – им "жаль" Настю Каменских, встретившую войну в Барселоне, в то время, как украинцы ночевали в бомбоубежищах, и ждавшую Алексея Потапенко из Испании, когда девушки теряли своих любимых на фронте.

Мемы с Каменских после интервью "порвали" сеть: певицу высмеяли из-за жалоб на трудную жизнь. Видео
Мемы с Каменских после интервью "порвали" сеть: певицу высмеяли из-за жалоб на трудную жизнь. Видео
Мемы с Каменских после интервью "порвали" сеть: певицу высмеяли из-за жалоб на трудную жизнь. Видео

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