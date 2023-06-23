Мемы с Каменских после интервью 'порвали' сеть: певицу высмеяли из-за жалоб на трудную жизнь. Видео

Украинская певица Настя Каменских после интервью Маше Ефросининой, в котором обещала все честно рассказать, стала мемом в сети. Украинцы бурно отреагировали на "исповедь" вокалистки, утверждая, что ставят под сомнение ее искренность. Во время беседы с телеведущей, NK все время называла ее "котиком", жаловалась на жизнь во время войны, и вспомнила, как тяжело ей было без мужа, продюсера Потапа.

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Пользователей сети диалог побудил создать пародии. Более того, украинцы запустили новый флешмоб с реакциями на интервью. Они высмеивают "непростую судьбу" Каменских, сравнивая ее "горе" с трагедией в Херсоне, где множество людей остались без крова (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На страдания артистки отреагировала и исполнительница Gip C, которая ранее уличила Потапа в изменах. Она написала: "Когда ты и все вокруг знают о похождениях твоего мужа, но тебе больше ничего не остается, как держать лицо".

На свои ролики люди накладывают фильтр со слезами и озвучку голосом Каменских, а также оставляют саркастические надписи.

Юзеры отмечают – им "жаль" Настю Каменских, встретившую войну в Барселоне, в то время, как украинцы ночевали в бомбоубежищах, и ждавшую Алексея Потапенко из Испании, когда девушки теряли своих любимых на фронте.

Недавно OBOZREVATEL сообщил, что актриса дубляжа Екатерина Сергеева спародировала Ани Лорак, обеспокоенную "фондом мести". По замыслу автора пародии Каролина жалуется на последствия шутки украинцев и проблемы с концертами в России. Чтобы узнать детальнее – читайте наш материал.

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