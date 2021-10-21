MELOVIN признался, что пользуется фотошопом в Instagram

Украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), который часто демонстрирует своим фанатам оригинальные фотосессии в необычных образах, признался в любви к фоторедакторам. Артист не видит в этом что-то плохое, ведь так делают все звезды шоу-бизнеса и не только.

О том, как исполнитель ведет свой блог в Instagram он рассказал журналистам телеканала Украина в новом выпуске программы Зірковий шлях. Косте хочется, чтобы его страница была эстетичной, как у британской певицы Адель.

Фотографии блогера должны быть красивые, поэтому он часто пользуется фотошопом, если лицо "заплывает". Такое происходит из-за несбалансированного питания Бочарова.

"Я тоже страдаю фотошопом, если не успел скорректировать свой рацион и утром лицо "заплыло". Вот когда я себе нравлюсь – просто фильтрик или даже без него закидываю", – признался певец.

Видео дня

Певец вспомнил, что с его плотным графиком съемок трудно полноценно спланировать меню на день и придерживаться его. Чаще всего, парень наедается перед сном, поэтому утром его лицо выглядит опухшим.

"Ты заваливаешся домой, ничего не ев весь день и начинается. Впихиваю в себя целую вселенную пищи", – рассказал Константин.

Хотя артисту важно хорошо выглядеть, мнение хейтеров его почти не волнует. MELOVIN даже убрал возможность видеть сколько фанатов ставят ему "лайки", потому что ему нравится этого не знать.

Коротко о звезде:

Константин Бочаров – украинский блогер и артист, который выступал на песенном конкурсе Евровидение и занял там 17 место;

Родился в Одессе в 1996 году, где учился в музыкальной и театральной школах;

В июля 2021 г. году Константин сделал каминг-аут как бисексуал.

Напомним, что MELOVIN участвует в танцевальном шоу "Танці з зірками", где каждую неделю удивляет судей и зрителей новыми образами. OBOZREVATEL писал, что в одном из выпусков певец станцевал без грима и макияжа.