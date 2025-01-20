Меланию Трамп 'закенселили' модные бренды: почему американские модельеры не хотят одевать первую леди США

Будущая первая леди США Мелания Трамп попала под "черный список" многих брендов одежды из Америки. Они отказываются одевать общественного деятеля в свои образы, а особенно ощутимо это стало перед инаугурацией Дональда Трампа.

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Обычно, когда одежду определенных брендов носят первые леди, он почти сразу получает звание престижного, однако не в случае с Меланией Трамп. Именно поэтому, по данным The Mirror, она обратилась за помощью к европейским модным домам.

Как сообщает источник, журнал Women's Wear Daily написал к 16 американским модельерам по вопросу о сотрудничестве с Меланией Трамп. Среди них были: Michael Kors, Prabal Gurung, Rachel Scott, Diotima, Henry Zankov, Zankov, Sergio Hudson, Gilles Mendel, House of Gilles, Chloe, а также Tanner Fletcher, Tanner Richie и Fletcher Kassel. Ответа ни от одного журнал не получил.

Еще на первых выборах Дональда Трампа в президенты США модельеры Марк Джейкобс, Джейсон Ву, Зак Позен и Том Форд публично отказались одевать Меланию Трамп. На этот раз, вероятно, ничего не изменится.

В то же время на будущей первой леди США часто красуется одежда европейских брендов, таких как Dior. Она также часто появляется в одежде французского дизайнера Эрве Пьера. Он создавал для нее белое платье с открытыми плечами и разрезом до бедра для инаугурационного бала. После этого Пьер стал главным стилистом Мелании Трамп.

Он рассказывал, что очень редко работает с дизайнерами напрямую из-за политических взглядов модельеров.

"Я не делаю этого по той причине, что модная индустрия не очень радостно относится к Трампу. Это не секрет. Некоторые очень открыты и могли бы сделать что-то особенное. Но многие – нет", – отмечал он.

Интересно, что время от времени общественный деятель все же выбирает образы от американских дизайнеров. Так, на первую инаугурацию Дональда Трампа в 2017 году она предстала в кашемированном платье от Ralph Lauren.

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