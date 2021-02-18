Мейхер показала стройную фигуру в платье-футляре. Фото

Украинская певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась с поклонниками очередными пикантными снимками.

Так, на них 38-летняя знаменитость позировала в черном платье-футляре, которое выгодно подчеркнуло ее пышные формы и стройную фигуру. Свой образ она дополнила босоножками с переплетом на высокой шпильке. Соответствующие снимки Мейхер опубликовала в личных Instagram-сторис.

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Надежда Мейхер – украинская певица, актриса театра и кино, телеведущая, продюсер. Бывшая солистка женской поп-группы "ВИА Гра". Полуфиналистка шоу "Танці з зірками" в 2020 году.

Недавно Мейхер появилась на шоу "Голос країни-11", где исполнила французскую песню Mon mec a moi. Звезда осталась в проекте в качестве участницы после настойчивых уговоров со стороны наставницы Тины Кароль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надежда Мейхер резко отреагировала на вопрос о ее большой груди. Звезда заявила, что никогда не обращалась к пластическим хирургам