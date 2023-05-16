Меган Маркл vs Серена Уильямс и другие: семь самых красивых свадебных платьев всех времен. Фото

Выбор свадебного платья – одно из самых ответственных модных решений за всю жизнь, поскольку в этот день к невесте приковано все внимание окружающих. Для звезд и королевских особ оно еще сложнее, ведь их образ обсуждают в СМИ, соцсетях и внимательно анализируют модные эксперты. Именно поэтому свой выбор они доверяют именитым брендам и известным стилистам.

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Редакторы сайта Drides рассказали о самых красивых нарядах всех времен, ставших эталонами свадебных платьев. Следует заметить, что знаменитости часто выбирают классику и элегантность, которые никогда не выходят из моды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пэрис Хилтон

Киноактриса Пэрис Хилтон и писатель Картер Реум поженились 11 ноября 2021 года в бывшем имении Бель Эйр покойного Баррона Хилтона. В такой важный день звезда выбрала изысканное платье Oscar de la Renta с длинными рукавами, расшитое цветами, с пышным шлейфом.

Принцесса Беатрис

Британская принцесса Беатрис вышла замуж за Эдоардо Мапелли Моцци в Виндзоре в 2020 году. Чтобы порадовать бабушку – королеву Елизавету II – принцесса Беатрис надела винтажное платье Нормана Хартнелла, которое правительница одевала в 60-х.

Софи Тернер

Свадебная церемония звезды "Игры престолов" Софи Тернер и музыканта Джо Джонаса состоялась 3 июля 2019 года в замке 18 века на юге Франции. Невеста была одета в свадебное платье Louis Vuitton с длинными рукавами, глубоким декольте и вышивкой, на изготовление которой ушло более 350 часов.

Хейли Бибер

Модель Хейли Бибер услышала от певца Джастина Бибера предложение выйти замуж в 2018 году. Изящная фигура звезды позволила ей выбрать облегающий фасон, который воплотил модельер и дизайнер Вирджил Абло.

Меган Маркл

Платье для герцогини, супруги принца Гарри создал модный дом Givenchy. Ее наряд был одним из самых лаконичных в истории, ведь принцесса обошлась без пышного силуэта, бисера, вышивки, кружева и т.д. Впрочем, ее платье считают одним из лучших.

Серена Уильямс

Для своей свадьбы в Новом Орлеане, состоявшейся 16 ноября 2017 года, теннисистка Серена Уильямс выбрала образ от Alexander McQueen. У спортсменки пышная фигура, но платье удачно ее подчеркнуло и не выглядело слишком затейливо, даже несмотря на роскошную накидку со стразами.

Приянка Чопра

На свадьбе с музыкантом Ником Джонасом Приянка Чопра сменила целых три платья. Одно из них было в индийском стиле. Наряд от Falguni Shane был расшит камнями и стразами. Волосы звезды украсили белыми цветами.

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