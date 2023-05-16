Это было больше, чем просто роль! Пять пар знаменитостей, которые влюбились друг в друга на съемках. Фото

Графики всемирно известных актеров настолько плотные, что на личную жизнь практически не остается времени. Вот и приходится кинозвездам завязывать отношения прямо на съемочных площадках. А что, получается вполне удобно – можно с легкостью совмещать работу и дела сердечные.

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И если история о том, как Анджелила Джоли и Брэд Питт влюбились друг в друга на съемках культового фильма "Мистер и миссис Смит", нам всем известна, то существует немало других пар, чувства которых зародились прямо перед камерой. Некоторым из них удалось создать счастливый союз, ну а кого-то ждал быстротечный роман. OBOZREVATEL расскажет о них.

Ченнинг Татум и Дженна Дьюан Татум

Король и королева танца встретились в 2006 году во время съемок шедевра в жанре танцевального кино – "Шаг вперед". Актеры поженились в 2009 году, а в 2013-м у них родилась дочь Эверли. Однако в апреле 2018 года пара, которая для многих фанатов была примером идеальной семьи, неожиданно объявила о разрыве.

Блейк Лайвли и Пенн Бэджли

Культовый сериал "Сплетница" покорил миллионы зрителей по всему миру еще в далеком 2007 году, когда впервые вышел на экраны. За отношения одних из главных героев Серены ван дер Вудсен и Дэна Хамфри зрители волновались больше, чем за свои собственные. На экранах яркую пару воплотили Блейк Лайвли и Пенн Бэджли, однако и за пределами съемочной площадки между актерами вспыхнули чувства. И если в киноистории отношения пары закончились свадьбой, то в реальной жизни Лайвли и Бэджли провстречались три года, после чего расстались.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Наверняка, мало кто расстроился по той причине, что Блейк Лайвли и Пенн Бэджли расстались, ведь вскоре актриса познакомилась со своим будущим мужем Райаном Рейнольдсом. Они начали встречаться в конце 2011 года, однако познакомились как раз в 2010-м во время съемок "Зеленого фонаря". Поженились знаменитости в 2012 году. Сейчас они счастливые родители четырех дочек и считаются одной из самых показательных семей Голливуда.

Дженнифер Энистон и Винс Вон

Практически со всеми своими партнерами звезда культовых "Друзей" знакомилась на съемочной площадке. И это не удивительно, ведь статус одной из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис Голливуда дался Энистон путем постоянной усердной работы. С одним из своих бойфрендов – актером Винсом Воном – знаменитость познакомилась на съемках комедии "Развод по-американски" в 2005 году, но этот роман закончился, как только фильм вышел на экраны – в 2006-м.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Ох и наделала шуму эта парочка. Но оно того стоило! Бен Аффлек и Дженнифер Лопес должны были пожениться еще в 2004 году после того, как в 2002-м познакомились на съемках кассовой комедии "Джильи". Что тогда не сложилось у пары и почему они расторгли помолвку – до сих пор остается секретом. Но это уже и не важно. Главное, что практически 20 лет спустя, в 2022-м, знаменитые актеры все-таки стали официальными мужем и женой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об актрисах, которые разбили чужие семьи. В список попали Анджелина Джоли, Блейк Лайвли, Памела Андерсон и другие. Подробности – в нашем материале.

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