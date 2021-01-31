Меган Маркл убрала свое имя из свидетельства о рождении сына – СМИ

Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Марклрешила убрать свое имя из свидетельства о рождении сына Арчи, который появился на свет6 мая 2019 года.

Теперь в документе в графе "мать" осталось только Ее Королевское Высочество герцогиня Сассексская, передает зарубежное издание The Sun. Такой поступок супруги принца Гарри эксперты по монаршей семье называют "замечательным" и "беспрецедентным", поскольку таким способом Маркл отдала дань уважения принцессе Диане.

"Этот беспрецедентный шаг можно рассматривать как пренебрежение к герцогам Кембриджским, поскольку Кейт Миддлтон вписала свое полное имя во все три свидетельства о рождении своих детей. Это также можно рассматривать как реверанс Меган покойной принцессе Диане. Леди Ди всегда использовала лишь титул – Ее Королевское Высочество принцесса Уэльская", – сообщил инсайдер изданию.

К слову, после рождения сына в свидетельстве значились оба имени мамы. А уже через месяц Маркл и принц Гарри решили изменить официальный документ.

"Возможно, это еще один признак того, что они отчаянно хотели сделать что-то, что отличается от действий герцога и герцогини Кембриджских", – заявила королевский эксперт Ингрид Сьюард.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Меган Маркл выиграла суд против папарацци. Как оказалось, ранее они сфотографировали знаменитость, когда та гуляла со своим сыном в парке.