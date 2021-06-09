Меган Маркл тайно созванивалась с Кейт Миддлтон – СМИ

За последний месяц Меган Маркл несколько раз созванивалась с Кейт Миддлтон втайне ото всех. Таким образом герцогиня Сассекская пыталась помириться и наладить отношения с королевской семьей.

Об этом пишет издание The Mirror со ссылкой на собственные источники. По их словам, Маркл тайно связалась с Миддлтон, так как знает, что единственная надежда, которую они с принцем Гарри имеют, чтобы наладить контакт с семьей, – это привлечь герцогиню Кембриджскую.

Отмечается, что Миддлтон хотела бы держаться подальше от любых "секретных разговоров", так как боится, что все, что она скажет, может быть использовано против нее. Однако герцогиня хочет мира, поэтому дает мудрые советы Маркл и Гарри.

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Напомним, ранее принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон лично поздравили принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери. Герцоги Кембриджские отправили подарок для малышки Лилибет Дианы.

Мы писали, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон хочет помириться с принцем Гарри и Меган Маркл ради своих детей и сына герцогов Сассекских – Арчи. Она стремится "похоронить топор войны" даже несмотря на неоднозначное интервью родственников Опре Уинфри, в котором затронули и ее честь.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденную дочь Лилибет Диану прабабушке, королеве Елизавете II по видеосвязи. Они позвонили монарху сразу после того, как вернулись домой из клиники в Санта-Барбаре, штат Калифорния.