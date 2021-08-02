Меган Маркл планирует потратить на свой юбилей 14 млн долларов

Супруга принца Гарри Меган Маркл по случаю своего 40-летия пригласит 65 гостей и потратит на день рождения 14 млн долларов. Праздник пройдет в ее особняке в Санта-Барбаре, штат Калифорния.

Известно, что герцогиня на мероприятие пригласила телеведущую Опру Уинфри. Об этом сообщает издание The Sun.

Отмечается, что Маркл хочет, чтобы все прошло на высшем уровне, поэтому поручила организовать праздник известному Колину Коуи, который ранее устраивал вечеринки для Ким Кардашьян, Дженнифер Энистон и Тома Круза.

"Меган хочет провести свой день рождения в узком кругу. На мероприятие приглашено около 65 человек – ее ближайшие друзья и семья. Колина порекомендовала ей Опра, а она всегда устраивает невероятные вечеринки", – сказано в источнике.

Видео дня

Коротко о знаменитости:

Меган Маркл –американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". С 2018 года супруга принца Гарри, герцога Сассекского. В этом браке родила сына Арчи и дочь Лилибет.

Напомним, ранее принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, во второй раз стали родителями. У них родилась дочь, которую назвали Лилибет Диана.

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь принца Гарри и Меган Маркл – Лилибет – официально внесли в список престолонаследия Великобритании. Сейчас она занимает восьмое место в очереди на трон.