Меган Маркл и Гарри лишились королевских званий и статуса: какие привилегии у них остались

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл все же останутся покровителями некоторых частных организаций после того, как королева Елизавета II лишила их званий и статуса опекунов британских заведений. Напомним, что ранее пара отказалась от обязанностей королевских полномочий.

Так, герцогиня Сассекская останется покровителем Smart Works (организация помогает подбирать одежду для женщин, которые готовятся к собеседованию) и благотворительной организации Mayhew (которая помогает животным). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Принц Гарри сохраняет за собой частные патронаты или президентства в африканских парках, мемориальном фонде Генри ван Штраубензе, играх Invictus и MapAction, благотворительной организации по сохранению носорогов Rhino Conservation Botswana и Sentebale.

Супруги также останутся покровителями WellChild – организации, поддерживающей детей, которые страдают серьезными заболеваниями.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл объявили о решении отказаться от королевских полномочий и стать финансово независимыми в январе 2020 года. С апреля они прекратили выполнять королевские обязанности и посещать официальные мероприятия.

В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.

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