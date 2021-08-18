Меган и Гарри высказались о захвате Афганистана: мы потеряли дар речи

Герцоги Сассекские Меган Маркл и ее супруг принц Гарри отреагировали на события, которые происходят в Афганистане. Они сказали, что невероятно шокированы всем происходящим и от этого просто "потеряли дар речи".

Меган и Гарри живут в США, однако они не могли не прокомментировать ситуацию с захватом Афганистана талибами. Супруги выразили поддержку афганскому народу. Соответствующая публикация появилась на сайте их собственного благотворительного фонда Archewell (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Сейчас мир очень хрупкий. Мы все чувствуем боль из-за ситуации в Афганистане, мы потеряли дар речи", – говорится в сообщении.

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Кроме того, Меган и Гарри также заговорили о сложной ситуации на Гаити и новом штамме коронавируса, который каждый день отнимает жизни людей:

"Мы глубоко убиты горем, наблюдая за сложной гуманитарной ситуацией на Гаити и угрозой ее усиления после землетрясения. Остаемся напуганными, потому что являемся свидетелями глобального кризиса в области здравоохранения, который ухудшается новыми штаммами COVID-19. Мы призываем вас присоединиться к нам и поддержать ряд организаций, выполняющих важную работу".

Напомним, власть в Афганистане была захвачена группировкой "Талибан". 15 августа боевики вошли в Кабул, они намерены восстановить "Исламский эмират Афганистан" – так называлась страна с 1996 по 2001 годы, когда она находилась под контролем талибов.

Они называют себя "учениками", потому что так переводится слово "Талибан" с языка пушту. Сегодня название этой исламистской военизированной группировки ассоциируется не со студентами высших учебных заведений, а с террором и разрушениями. Боевики известны жестокими наказаниями и расправами, их жертвой может стать любой.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что принц Гарри и его жена Меган Маркл заняли второе и третье место в опросе организации Stem4 о самых уважаемых членах британской королевской семьи. Герцоги Сассекские обогнали принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В исследовании приняла участие тысяча подростков из Великобритании.