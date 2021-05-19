Мать Наоми Кэмпбелл трогательно отреагировала на появление внучки

Мать известной супермодели 90-х, 50-летней Наоми Кэмпбелл Валери Моррис поздравила дочь с материнством. Она поделилась с поклонниками тем же трогательным снимком, что и знаменитость, на котором изображены ножки новорожденной.

"Я очень взволнована, так как давно ждала, чтобы стать бабушкой", – написала она в своем Instagram. На что Наоми ответила: "Мы любим тебя, мама".

Следом посыпались нежные комментарии с поздравлениями и пожеланиями счастья и здоровья маленькой принцессе.

Пока неизвестно, как именно малышка появилась на свет. Предполагается, что Кэмпбелл прибегла к услугам суррогатной матери. "Я все время думаю о детях, но теперь, когда наука устроена, надеюсь, что смогу сделать это, когда захочу", – рассказывала она ранее.

О беременности знаменитости в СМИ не было слышно. Кроме того, в начале апреля 2021 года она появлялась на одном из показов без округлившегося живота.

Коротко о знаменитости:

Наоми Кэмпбелл – британская супермодель, киноактриса и певица афроямайского происхождения. Она вышла на подиум, когда ей было всего 15. Знаменитость стала первой темнокожей девушкой, которая украсила обложки журналов Vogue и Time.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудская кинозвезда Эмма Стоун впервые стала мамой. Ребенок появился на свет 13 марта в Лос-Анджелесе, но о радостном событии сообщили только 26 марта.