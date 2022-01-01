Маша Полякова страстно поцеловалась с парнем на камеру. Фото

Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, 16-летняя Маша порадовала поклонников новым снимком со своим бойфрендом. Девушка страстно поцеловалась с парнем на камеру.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram в канун праздника Новый год. "Люблю тебя", – коротко написала девушка (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном фото Мария позирует в красном атласном платье в объятиях своего парня. Свой образ она дополнила макияжем с акцентом на глаза со стрелками и губы, накрашенные алым цветом помады. Избранник девушки в свою очередь, позировал в белом костюме.

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Влюбленные в крепких объятиях страстно поцеловались на камеру.

Поклонники, увидев кадр, разделились во мнениях. Одни считают пару красивой и гармоничной, а другие стали критиковать и даже писать неприятные комментарии.

"Дайте кто-то спички", "Красивые", "Милашки", "Я ревную", "Тот случай, когда твоя девушка вампир", "Эпично", "Девочка выросла, очень красивые", "Мир перевернулся", "Маша вы смотритесь супер, не слушайте никого", "Девочка с девочкой", "То парень", "Машуня, у тебя сейчас самое золотое время, нужно наслаждаться всем", "Фу", "Это твоя тысячная любовь. После него ещё любви будет, а пока кайфуй", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Маша Полякова – 16-летняя старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой. Девушка активно ведет социальные сети и публикует разный контент, который зачастую нарывается на критику. Отметим, что на Машу в Instagram подписаны 175 тысяч людей. Кроме того, Мария является солисткой рок-группы "ШВЫ".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Маша Полякова иногда блокирует свою звездную маму в соцсети, чтобы "выставить какую-то stories, которую она не одобрит".