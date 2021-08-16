Маша Ефросинина засветилась в платье украинского бренда за 14 тысяч гривен. Фото
Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала блестящий наряд от украинского бренда Milla Nova. Его стоимость составила 14 тысяч гривен.
Фанаты оценили образ знаменитости и засыпали ее комплиментами. Соответствующие фото ведущая опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Ефросинина вышла на публику в платье бежевого цвета без бретелек и с глубоким декольте. Наряд хорошо подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Свой лук ведущая решила дополнить босоножками на высоком каблуке, нежным макияжем с акцентом на глаза и аккуратной укладкой.
Стоит отметить, что на сайте бренда Milla Nova указано, что платье Ефросининой стоит почти 14 тысяч гривен.
Пользователи сети остались в восторге от образа звезды. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.
"Безупречный образ", "Королева", "Вау!", "Шикарно", "Красивая", – пишут люди.
Коротко о знаменитости:
Мария Ефросинина – украинская телеведущая, актриса, общественный деятель, идейный вдохновитель серии благотворительных мероприятий Charity weekend. Почетный посол ООН в области народонаселения на Украине.
Телевизионную карьеру начала в утреннем шоу "Подъем", которое вела вместе с украинским актером Юрием Горбуновым.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Маша Ефросинина поделилась с поклонниками снимками, на которых засветила стройные формы в белье. Она снялась в очередной новой фотосессии.