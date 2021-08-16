Маша Ефросинина засветилась в платье украинского бренда за 14 тысяч гривен. Фото

София Ковнир
София Ковнир
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Маша Ефросинина засветилась в платье украинского бренда за 14 тысяч гривен. Фото

Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала блестящий наряд от украинского бренда Milla Nova. Его стоимость составила 14 тысяч гривен.

Фанаты оценили образ знаменитости и засыпали ее комплиментами. Соответствующие фото ведущая опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Ефросинина вышла на публику в платье бежевого цвета без бретелек и с глубоким декольте. Наряд хорошо подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Свой лук ведущая решила дополнить босоножками на высоком каблуке, нежным макияжем с акцентом на глаза и аккуратной укладкой.

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Ефросинина в блестящем наряде
Ефросинина в платье за 14 тысяч гривен

Стоит отметить, что на сайте бренда Milla Nova указано, что платье Ефросининой стоит почти 14 тысяч гривен.

Платье Ефросининой стоит почти 14 тысяч гривен

Пользователи сети остались в восторге от образа звезды. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Безупречный образ", "Королева", "Вау!", "Шикарно", "Красивая", – пишут люди.

Пользователи сети остались в восторге от образа звезды
Ефросинину засыпали комплиментами

Коротко о знаменитости:

  • Мария Ефросинина – украинская телеведущая, актриса, общественный деятель, идейный вдохновитель серии благотворительных мероприятий Charity weekend. Почетный посол ООН в области народонаселения на Украине.

  • Телевизионную карьеру начала в утреннем шоу "Подъем", которое вела вместе с украинским актером Юрием Горбуновым.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Маша Ефросинина поделилась с поклонниками снимками, на которых засветила стройные формы в белье. Она снялась в очередной новой фотосессии.

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