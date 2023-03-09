Маша Ефросинина зарегистрировалась в приложении для знакомств ''Тиндер'': это для исследования

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина зарегистрировалась в приложении для знакомств "Тиндер". Звезда, которая уже больше 20-ти лет замужем за бизнесменом, а с недавних пор и военнослужащим Тимуром Хромаевым и воспитывает с ним двоих общих детей, сделала это в целях некого эксперимента.

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Ефросинина пожаловалась, что не чувствует себя привлекательной женщиной, поскольку не получает комплименты от мужчин, если исключить любимого. Поэтому она и решила проверить, как много лайков соберет на онлайн-платформе. За процессом могли наблюдать зрители популярного YouTube-проекта "Взрослые девочки", которое шоувумен ведет со своей звездной подругой, певицей Олей Поляковой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вот мне интересно: где Маша Ефросинина и Оля Полякова могут просто пофлиртовать с рандомным мужчиной? Не ради секса, не ради отношений. А просто для того, чтобы почувствовать, что в твои 40 лет "есть еще порох в пороховницах". Потому что нас либо заси*ают, либо хотят использовать, либо знают, что мы по 20 лет в браке, либо еще что-то. И никто просто даже комплимент не сделает", – посетовала Мария.

После этого она и решилась завести "Тиндер". Идею с особым воодушевлением поддержала Оля Полякова, которая и принялась регистрировать подругу на платформе.

Однако Ефросинина в собственной инициативе засомневалась, а вот певица отступать уже не собиралась. "Да что ты такая ссыкуха? Мы же снимаем – делаем это специально. Мы просто делаем исследование. Все ради исследования", – эмоционально начала объяснять Полякова.

Согласившись на эксперимент, Ефросинина принялась заполнять строки с личной информацией о себе: указала имя, настоящую дату рождения (25.05.1979), интересы и предпочтения.

"Я хочу понять, нравлюсь ли я сейчас мужчинам, потому что я за 20 лет в браке понимаю, что нравлюсь только мужу, потому что все остальные знают, кто я такая", – еще рас акцентировала ведущая на целях своего пребывания на такой платформе.

Артистки продолжили снимать шоу, а телефон отложили в сторону, чтобы дать мужчинам время "залайкать" Ефросинину. Через полтора часа они увидели, что ведущая "наколядовала", как выразилась она сама, около 500 лайков. Посмотрев аккаунты некоторых мужчин, звезда сразу же удалила "Тиндер".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ефросинина рассказала о своем муже Тимуре Хромаеве, который после полномасштабного вторжения взял в руки оружие и отправился на фронт. Как неоднократно признавалась знаменитость, ей было крайне сложно смириться с этим решением любимого. Пришлось даже обращаться за помощью к психологу, с которым артистка работает до сих пор.

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